Google va lancer son concurrent de LinkedIn : Hire

Après le rachat du réseau social LinkedIn par Microsoft fin 2016 pour en devenir une filiale, Google n’a pas attendu longtemps pour lancer son projet similaire permettant aux entreprises de recruter de nouveaux employés. Le nom de ce nouveau site est « Hire » et le plus étonnant est que Google n’a même pas encore communiqué dessus. C’est même un site américain, Axios, qui l’aurait découvert par hasard.



La promesse de « Hire » pour les recruteurs, c'est d'avoir la possibilité de trouver les talents recherchés. Ce service n’est pour le moment pas encore ouvert au public car il est en période de test en version bêta aux États-Unis. Comme souvent avec Google, l’apparence de ce moteur de recherche est plutôt sobre et l’idée est, pour les recruteurs, de poster une offre d’emploi sans nommer ni donner d’informations sur l’entreprise et, pour les candidats, y répondre en envoyant leurs coordonnées et un CV avec lettre de motivation.



La recherche d’emploi en ligne est un marché important et, en France, un site comme Leboncoin en a d’ailleurs profité ces dernières années pour s'y intéresser. D’ailleurs, Facebook aussi vient de s’y lancer depuis le mois de février dernier. Le rachat de LinkedIn par Microsoft le confirme également, le groupe ayant racheté le réseau social de 440 millions d’utilisateurs pour 26,2 milliards de dollars.



Google n’aura pas eu à dépenser autant pour le développement de sa propre plateforme de recrutement qui a été créée en collaboration avec la startup Bebop rachetée par Alphabet (maison-mère de Google) pour ‘seulement’ 380 millions de dollars pour en devenir la filiale. Il ne reste plus qu’à attendre les résultats des tests de fonctionnement de « Hire » et savoir quand la plateforme sera disponible en France.