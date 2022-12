Comment accéder à l’interface d’administration de votre box Internet ?

Livebox © Tom’s Guide

Si vous souhaitez modifier votre mot de passe Wi-Fi, changer le nom de votre box ou tout autre paramètre, vous devrez vous connecter à votre routeur (box). En 2022, de nombreux routeurs vous obligent toujours à utiliser un navigateur Web pour effectuer certaines de ces modifications, alors autant savoir comment faire.

Vous aurez presque certainement besoin du mot de passe administrateur du routeur. Il devrait être imprimé sur une étiquette située à l’arrière de votre box. Si vous ne pouvez pas accéder à votre routeur via Wi-Fi pour une raison quelconque, connectez un câble Ethernet entre votre routeur et un PC ou un ordinateur portable.

Comment accéder à l’interface d’une box Orange, Sosh, SFR ou RED by SFR ?

Voici une adresse IP à retenir : 192.168.1.1. Cette adresse IP vous permet normalement d’accéder à l’interface de gestion de la plupart des box chez Orange, Sosh, SFR et RED by SFR. Voici comment l’utiliser.

Connectez-vous à votre réseau Wi-Fi ou branchez votre câble Ethernet à votre PC, Mac et à votre box.

Rendez-vous sur Internet à l’aide de votre navigateur (Safari, Firefox, Edge, Chrome, etc.), puis, dans la barre d’adresse du navigateur web, copiez-collez 192.168.1.1. Appuyez sur Entrée.

Comment accéder à l’interface de sa box Orange ?

L’interface de la box Orange

Pour accéder à l’interface d’une Livebox 4, Livebox 5 ou Livebox 6 si vous êtes chez Orange, voici comment procéder.

Entrez l’adresse 192.168.1.1 ou http://livebox/ dans la barre d’adresse de votre navigateur Web favori.

Entrez le nom administrateur. S’il n’a jamais été changé, c’est admin par défaut.

Entrez les huit premiers caractères de la clé de sécurité Wi-Fi par défaut. Elle se trouve au dos de votre Livebox.

Comment accéder à l’interface de sa box Free ?

L’interface de la box Freebox

Pour accéder à l’interface d’une Freebox si vous êtes chez Free, voici comment procéder.

Entrez l’adresse mafreebox.freebox.fr dans la barre d’adresse de votre navigateur puis validez.

Cliquer sur Première connexion.

Appuyer sur la flèche droite de l’affichage du boîtier Freebox qui affichera un message de sécurité.

Définissez un mot de passe qui sera associé à votre compte Freebox OS.

Identifiez-vous et cliquez sur Connexion.

Comment accéder à l’interface de sa box Bbox ?

L’interface de la box Bouygues

Quel que soit le modèle de votre Bbox, le processus de connexion à l’interface est le même. Voici comment faire.

Entrez l’adresse https://mabbox.bytel.fr depuis un navigateur Web ou saisissez l’adresse IP 192.168.1.254.

S’il s’agit d’une première connexion, cliquez sur le bouton Commencez l’installation pour configurer la box et le mot de passe. S’il ne s’agit pas d’une première connexion, vous devrez saisir votre mot de passe.

Comment accéder à l’interface de sa box SFR ?

L’interface de la box SFR

La méthode diffère légèrement selon la box SFR que vous utilisez. Voici comment accéder à son interface :

Entrez l’adresse http://monmodem ou 192.168.1.1 ou 192.168.0.1 dans la barre d’adresse d’un navigateur Web.

Cliquez sur Maintenance puis Administration. Sur certains modèles, cela peut varier.

Si cela vous est demandé, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton de service de la box pour confirmer votre accès.

Pourquoi accéder à l’interface de ma box ?

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être accéder à l’interface de votre routeur. La mise à jour des paramètres de sécurité, déjà. Il existe plusieurs paramètres de sécurité liés à votre réseau Wi-Fi qui sont administrés via le routeur. Si vous ne parvenez pas à assurer la sécurité de votre réseau, votre réseau et vos utilisateurs seront vulnérables aux ravages pouvant être causés par un accès non autorisé ou une infection par un logiciel malveillant.

Trois paramètres différents se combinent pour fournir un réseau sans fil sécurisé et ils peuvent tous être modifiés à partir du routeur :

Changer le mot de passe : il s’agit du mot de passe requis pour accéder au routeur. Tous les routeurs ont un mot de passe par défaut que vous devez changer dès que possible pour éviter tout accès non autorisé.

: il s’agit du mot de passe requis pour accéder au routeur. Tous les routeurs ont un mot de passe par défaut que vous devez changer dès que possible pour éviter tout accès non autorisé. Changer le mot de passe Wi-Fi : les utilisateurs doivent saisir ce mot de passe pour accéder au réseau. Il peut avoir été configuré lors de l’installation du réseau, mais au fil du temps, il existe diverses raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être le modifier pour maintenir la sécurité et le contrôle de votre abonnement à Internet.

: les utilisateurs doivent saisir ce mot de passe pour accéder au réseau. Il peut avoir été configuré lors de l’installation du réseau, mais au fil du temps, il existe diverses raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être le modifier pour maintenir la sécurité et le contrôle de votre abonnement à Internet. Mode de sécurité : c’est ici que vous décidez du niveau de sécurité que vous utiliserez pour protéger votre réseau. Vous devez toujours choisir d’utiliser au minimum le niveau WPA2 pour maintenir un réseau sécurisé.

: c’est ici que vous décidez du niveau de sécurité que vous utiliserez pour protéger votre réseau. Vous devez toujours choisir d’utiliser au minimum le niveau WPA2 pour maintenir un réseau sécurisé. Modification des paramètres réseau : il existe un certain nombre de paramètres réseau que vous souhaiterez peut-être modifier : Le nom du réseau : il s’agit du nom que les utilisateurs verront lorsqu’ils rechercheront un réseau auquel se connecter. Vous pouvez le modifier pour le rendre plus évident s’il existe des réseaux WiFi concurrents dans la zone. Vous pouvez également choisir de masquer le SSID, ce qui signifie que le nom doit être connu des utilisateurs pour pouvoir y accéder. Le canal : vous pouvez sélectionner le canal utilisé par votre réseau Wi-Fi pour transmettre des données aux appareils connectés. Certains routeurs peuvent être configurés pour trouver automatiquement le canal le plus approprié. Le résultat d’un examen du réseau peut indiquer que vous devez modifier les canaux Wi-Fi pour améliorer les performances. D’autres réglages : selon la marque et le modèle de votre routeur, il peut y avoir une variété d’autres paramètres et d’options accessibles via le routeur. Certains routeurs vous permettront de connecter un stockage externe à utiliser sur le réseau ou d’appliquer des contrôles parentaux pour limiter l’accès de certains appareils pendant des périodes définies. Consultez la documentation de votre appareil particulier pour voir quelles fonctionnalités il vous offre.

: il existe un certain nombre de paramètres réseau que vous souhaiterez peut-être modifier :

Il est vivement conseillé à l’administrateur réseau de s’assurer que le routeur ne soit pas ouvert à n’importe qui. La seule information dont la plupart des utilisateurs auront besoin concernant le réseau Wi-Fi est le mot de passe pour y accéder, mais c’est tout.

Que faire si je n’arrive pas à accéder à l’interface de ma box ?

Il peut arriver que vous ayez besoin d’accéder à un routeur pour effectuer des modifications importantes, mais que vous ne disposiez pas du mot de passe. Si c’est le cas, la solution consiste à réinitialiser le routeur. Chaque routeur aura un bouton de réinitialisation quelque part qui est destiné à être utilisé dans ce type de situation. Reportez-vous au mode d’emploi de votre box pour le trouver.

Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant environ 10 secondes pour réinitialiser la plupart des routeurs aux paramètres d’usine d’origine. Cela signifie que vous pouvez désormais y accéder en utilisant le mot de passe par défaut du fabricant. Ce mot de passe se situe très généralement sur l’étiquette située sur la box, ou sur l’un des documents fournis avec.

Sachez que tous vos paramètres reviendront à leurs valeurs par défaut. Cela peut nécessiter un peu de travail de votre part pour reconfigurer le routeur. Assurez-vous de vérifier la sécurité associée à votre réseau si jamais vous devez recourir à cette tactique pour accéder à votre routeur.