Alexa d’Amazon vous envoie une notification quand votre colis a été expédié

Plus tôt en mai, Amazon annonçait l’ajout des notifications à son assistant virtuel Alexa. C’est désormais chose faite puisque Alexa est maintenant capable d’envoyer une notification à son utilisateur dès que son colis a été expédié.

Si un utilisateur a passé une commande sur le site d'e-commerce d’Amazon, Alexa lui enverra une notification dès que le colis aura été expédié. Cette nouvelle fonctionnalité est très utile puisqu’elle permet de suivre l’acheminement du colis jusqu’à sa livraison.

Cette nouvelle compétence d’Alexa va faciliter la vie des utilisateurs impatients de réceptionner leur colis. Il sera désormais possible d’organiser sa journée et de savoir l’on est sur le point de réceptionner sa commande.



La fonctionnalité est disponible sur Echo, Echo Dot et Echo Show. Lorsque l’utilisateur reçoit une notification, une lumière jaune clignote sur les enceintes connectées Echo et Echo Dot tandis qu’une bannière apparaîtra sur l’écran de l’Echo Show. Pour profiter de la notification, il faut activer manuellement la notification.



