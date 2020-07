Adobe : l’ancien responsable de la caméra du Google Pixel travaille sur une application photo universelle

Crédit : cottonbro / Pexels

La gamme du Google Pixel est réputée pour son excellente caméra. La firme de Mountain View utilise des capteurs haut de gamme, mais c’est principalement du point de vue logiciel que la magie opère. L’application photo est très performante, ce qui permet aux utilisateurs de prendre des clichés époustouflants. Les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL proposent même un mode d’astrophotographie dédié aux passionnés des étoiles. Xiaomi s’inspirerait d’ailleurs de ce mode pour MIUI 12, la dernière version de l’interface logicielle. Nous devons la qualité de la caméra du Google Pixel à Marc Levoy. Ce dernier, considéré comme un génie par les utilisateurs d’Android, a quitté l’entreprise il y a seulement quelques mois.

Une application photo universelle supérieure aux applications actuelles

Marc Levoy a récemment rejoint Adobe. Son rôle n’est cependant pas de travailler sur Photoshop ou d’autres logiciels du géant américain comme certains pouvaient le penser. Adobe a annoncé que ses compétences seront « centrées sur le concept d’une application photo universelle ». Celle-ci serait disponible pour les utilisateurs d’Android.

En effet, Adobe distribue ses applications à l’ensemble des smartphones Android, et même les iPhone. Pour n’en citer que quelques-unes dans la catégorie photo et retouche photo, il y a Adobe Lightroom, Adobe Photoshop Express et Adobe Photoshop Fix. Les deux premières cumulent plus de 100 millions de téléchargements sur le Play Store. D’ailleurs, Adobe propose déjà une application photo, Adobe Photoshop Camera, mais elle n’est pas encore aussi populaire avec seulement un peu plus de 100 000 téléchargements.

Selon Adobe, Marc Levoy va travailler avec les équipes de Photoshop Camera, Sensei et Research. Il se pourrait donc que l’application Photoshop Camera regroupe dans le futur différents APIs et frameworks afin d’obtenir la qualité de la caméra des Pixel, ou alors, il s’agirait d’une nouvelle application. Nous n’en savons pas davantage pour le moment.

