Amazon retire ses doublages IA après un tollé des fans et des doubleurs

Amazon vs doubleurs : la polémique qui fait trembler le streaming

La plateforme Amazon a brièvement testé des pistes audio d’anime générées par intelligence artificielle… avant de les retirer dans la précipitation. Cette tentative, passée presque inaperçue au moment de son lancement, a déclenché en quelques heures une vague de critiques venant aussi bien des fans que des professionnels du doublage.

Durant le week-end de Thanksgiving, Prime Video a discrètement ajouté sur certaines séries d’animation, notamment Banana Fish, No Game No Life et Vinland Saga, une option de langue intitulée « AI beta ». Ce système proposait des doublages anglais et espagnols entièrement produits par IA. Les premiers spectateurs à l’avoir testé ont rapidement partagé leur étonnement. Les voix synthétiques manquaient de rythme, sonnaient plates et mécaniques, et souffraient parfois de bugs sonores. Certaines scènes intenses se retrouvaient dépourvues de toute nuance, donnant l’impression d’être lues par un assistant vocal.

Très vite, des extraits ont circulé sur les réseaux sociaux, provoquant une montée de critiques acerbes. Les fans ont dénoncé une expérience « déshumanisée » et indigne des œuvres concernées. Mais c’est surtout la réaction des comédiens professionnels qui a marqué les esprits. Aux États-Unis, plusieurs voix importantes du secteur ont pris la parole pour dénoncer le procédé. Le syndicat des doubleurs a qualifié ces tests de véritable « déchet IA ». De son coté, Daman Mills, connu pour ses rôles dans Dragon Ball Super, a fustigé un manque de respect envers les artistes et a annoncé la résiliation immédiate de son abonnement. D’autres acteurs lui ont emboîté le pas, reprochant à Amazon de vouloir réduire les coûts au détriment du travail humain.

Face à la polémique, Amazon a fait marche arrière en silence

Les doublages IA en anglais ont été supprimés en quelques jours, laissant par exemple Banana Fish sans aucune piste anglaise disponible. Les versions espagnoles, en revanche, semblent encore présentes sur certains titres. Amazon n’a publié aucun communiqué expliquant cette décision ou détaillant les objectifs exacts de cette phase de test.

Dans le même temps, le concurrent Crunchyroll a profité de l’occasion pour réaffirmer son attachement aux doublages réalisés par des acteurs humains. Cette déclaration a été bien reçue par la communauté, cependant certains experts demeurent réservés sur la durabilité de cette promesse.

Cette séquence révèle un point essentiel

Dans l’univers de l’animation japonaise, l’interprétation vocale n’est pas un simple élément accessoire. Les fans y sont profondément attachés, et les professionnels y voient l’âme même de leur métier. En essayant d’implémenter des doublages artificiels sans préavis ni assurance de qualité, Amazon semble avoir négligé la sensibilité du public. La plateforme a corrigé rapidement cette erreur, mais sans vraiment assumer publiquement son faux pas.

Source : mac4ever