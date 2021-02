Android 12 : des images dévoilent un aperçu du prochain OS de Google

Google Android 12 devrait être disponible pour tous cet automne, si l’entreprise respecte le calendrier de sortie des versions précédentes. Cependant, avant cela, nous devrions voir quelques bêtas, dont la première,

d’ici quelques semaines.

Android 12 – Crédit : XDA

Le mois dernier, nous avons annoncé que Google travaillait sur un système thématique approfondi pour Android 12, qui permettrait de rendre l’interface plus colorée. Ces concepts de design, qui auraient fait l’objet d’une fuite lors de réunions d’information de Google avec des partenaires, montrent une couleur beige assez uniforme sur toute l’interface.

D’après XDA, ces images correspondraient bien au nouveau système d’exploitation de Google. On peut voir que le géant américain a utilisé les personnages de l’emblématique série Friends pour créer des widgets sur l’écran d’accueil.

Android 12 : un thème unifié sur tout le système

On peut d’abord voir plusieurs widgets « Conversation » pour des « Messages récents, appels manqués ou états d’activité ». Ceux-ci mesurent 2×1, et comportent l’image de l’expéditeur et l’aperçu du message. Tous ont une teinte beige différente.

Google semble également avoir apporté des changements aux notifications, dont les cadres sont plus arrondis. Sur la deuxième image, on peut aussi voir une petite barre noire en haut de l’écran, qui servira probablement à basculer de manière plus intuitive d’un menu à l’autre.

En plus des widgets et des notifications, il semble que les boutons pourront changer de forme lorsqu’ils sont activés dans le panneau de contrôle. Il sera donc plus facile de distinguer quelles options sont activées sur votre smartphone, même si celles-ci changent déjà de couleur.

En matière de confidentialité, Google avertira les utilisateurs lorsque le microphone ou la caméra est activé. En effet, si tel est le cas, les utilisateurs pourront voir un point vers en haut à droite de leur écran. Google pourrait également introduire une version moins stricte des fonctions anti-pistage d’Apple. Néanmoins, pour l’instant, on ne sait pas si Google va concrétiser ce changement, et s’il rejoindra la longue liste des nouveautés d’Android 12.

Source : XDA