Android Auto : cette nouveauté va simplifier vos trajets en voiture électrique

Android Auto

Google a annoncé lors du CES 2024, le salon de l’électronique grand public, qu’Android Auto allait bientôt intégrer un planificateur d’itinéraires spécialement conçu pour les voitures électriques. Une nouveauté bienvenue, presque essentielle pour tout conducteur de VE.

Android Auto se met à la page pour les voitures électriques

Cette fonctionnalité, qui sera disponible dans les prochains mois selon le communiqué de Google, permettra à l’application de tenir compte du niveau de charge de la batterie et de proposer, si nécessaire, des arrêts pour recharger le véhicule sur le trajet. L’application choisira les bornes les plus adaptées et les plus proches du parcours, afin de minimiser le temps de recharge.

Cette nouveauté arrivera en premier lieu chez Ford, sur les modèles Mustang Mach-E et F-150 Lightning, avant de s’étendre à d’autres marques. Elle permettra à Android Auto de se démarquer de la concurrence, notamment d’Apple CarPlay, qui a récemment dévoilé sa nouvelle version, capable d’afficher les compteurs de la voiture en plus de l’écran central.

Android Auto

Android Automotive, la version embarquée d’Android Auto, qui ne nécessite pas de connecter son smartphone pour fonctionner, va également évoluer. Google a annoncé que de nouveaux constructeurs allaient adopter cette solution, comme Nissan ou Lincoln, qui rejoignent ainsi Renault, Volvo ou Polestar.

Android Automotive va aussi enrichir son catalogue d’applications, avec l’arrivée du navigateur Chrome et de services de streaming comme CrunchyRoll ou PBS Kids. Ces applications ne seront accessibles que lorsque la voiture sera à l’arrêt, pour des raisons évidentes de sécurité. Par ailleurs, il sera possible d’envoyer des itinéraires directement depuis l’application Google Maps du smartphone vers la voiture, en un clic.

Avec ces annonces, Google montre qu’il est à l’écoute des besoins des conducteurs de voitures électriques, qui sont de plus en plus nombreux.