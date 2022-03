Anonymous contre la Russie, que devient le Tesla Roadster, une Triumph Spitfire homemade avec moins de 500 euros, c’est le récap de la semaine.

Anonymous veut contrer la censure en Russie et invite les internautes à utiliser Google Maps. Alors qu’une nouvelle étude remet en doute la composition du noyau interne de la Terre, il est temps de faire un point sur ce que devient le Tesla Roadster après quatre ans dans l’espace. Un incendie sur le cargo Felicity Ace plonge 4000 voitures de luxe dans l’océan et un jeune britannique décide de se fabriquer une Triumph Spitfire en achetant seulement 460 euros de pièces sur Ebay. Soyez les bienvenus dans le récap’ de la semaine.

Anonymous en guerre contre la Russie

Le collectif d’hackers Anonymous a décidé d’encourager les internautes à utiliser Google Maps pour tenter de lutter contre la censure en Russie et informer les habitants sur la guerre. Dans un post sur leur compte Twitter, le collectif déclare « Lorsque vous écrivez la critique, expliquez ce qui se passe en Ukraine ». En moins de 24 heures, les fiches Google Maps de réinformation se sont multipliées, avant que Google empêche les internautes de publier des avis.

Lire > Ukraine : Google Maps bloque les avis en Russie et coupe ce canal de communication

Des « avis » dénonçant l’invasion russe – Crédit : Google Maps

Mais de quoi est composé le cœur de la Terre ?

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature, il se pourrait que le noyau de la Terre soit finalement constitué d’un mélange pâteux d’éléments tels que l’ilicium, le carbone, l’oxygène et l’hydrogène et serait d’une sorte d’alliage superionique en fusion. Des états solides et liquides pourraient donc cohabiter au cœur de notre planète.

Lire > Au coeur de la Terre, une substance mystérieuse a été découverte

Le noyau terrestre représente 33 % de la masse de notre planète © iStock

Que devient le Tesla Roadster ?

Depuis février 2018, le Tesla Roadster est toujours dans l’espace et il est difficile de savoir dans quel état il se trouve à présent. Le professeur Dr. Anthony Waas a confié à nos confrères de The Drive que la température, les effets de la gravité, le rayonnement et la pression sont les quatre principaux dangers, sans oublier les météorites qui pourraient complètement détruire le premier véhicule vendu par Tesla ainsi que Starman à son bord.

Lire > Tesla Roadster : après quatre ans dans l’espace à quoi ressemble-t-il ?

Starman © SpaceX

Le Felicity Ace part en fumée avec 4000 voitures de luxe à son bord

Mercredi 16 février, le cargo Felicity Ace a pris feu, et sa cargaison entière a coulé au fond de l’océan. En effet, comme le rapporte le New York Times, alors que les 22 membres d’équipage ont pu être secourus, les 4000 véhicules de luxe à bord du cargo ne seront jamais livrés aux États-Unis puisqu’ils ont tous sombré au fond de l’océan, provocant une nouvelle catastrophe écologique.

Lire > 4000 voitures de luxe ont coulé au fond de l’océan

Le cargo Felicity Ace – Crédit : Marine portugaise

Il dépense moins de 500 euros pour fabriquer sa propre Triumph Spitfire

Passionné d’automobile, Nick s’est lancé le défi de fabriquer lui-même une Triumph Spitfire avec 400 chevaux. Le britannique explique dans une vidéo publiée sur Youtube comment, avec seulement 460 euros environ dépensés sur Ebay, il est parvenu à créer sa propre réplique de l’automobile. Retrouvez la vidéo dans notre actu dédiée ou rendez-vous sur le site Internet de Nick pour découvrir sa Triumph Spitfire « fait maison » en détail.



Lire > Avec moins de 500 €, il fabrique une Triumph Spitfire de 400 chevaux

« The Mid Engined Turbo Triumph Spitfire » © nickt.net

Nos tests et dossiers de la semaine

Plutôt conquis par le Asus ROG Zephyrus G14 (GA402)

Asus propose ici un nouveau PC gamer compact dont la puissance est vraiment impressionnante, grâce à la dernière puce AMD Ryzen 9 6900HS, associée au GPU Radeon RX 6800S. On adore son excellente autonomie, son affichage QHD 120 Hz, le son de grande qualité et son clavier RGB. On regrette l’absence d’empreintes digitales et on note que le bas de l’écran est exposé à de hautes températures. Le Asus ROG Zephyrus G14 (GA402) est disponible pour 2299 euros.

Lire > Test Asus ROG Zephyrus G14 (GA402) : un PC gamer compact et puissant

Asus Zephyrus G14 (GA402) – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Des extensions pour améliorer votre expérience sur Netflix

Nous avons dressé pour vous la liste des extensions de navigateur qui vous permettront d’apprécier encore davantage votre expérience sur Netflix. FlixRemote, Better Browse for Netflix, Netflix Navigator et Cine Lens devraient vous changer la vie ! Rendez-vous dans notre dossier dédié pour découvrir ces quatre extensions et comprendre comment les installer chez vous.

Lire > Netflix : 4 extensions essentielles qui vont vous changer la vie

Netflix – Crédit : Unsplash

Pourquoi et comment installer un VPN ?

Le VPN (Virtual Private Network ou réseau privé virtuel en français) vous permet de vous promener sur le web de manière plus sécurisée. N’hésitez pas à consulter notre dossier dédié pour comprendre comment fonctionne un VPN, dans quels cas l’utiliser, comment l’installer et enfin lequel choisir en fonction de vos besoins.

Lire > Comment installer un VPN ? Pour quoi faire ?