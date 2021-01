Apple : 540 millions de dollars dépensés sur l’App Store le jour de l’An, un record

Apple vient d’annoncer que l’App Store a enregistré un nouveau record lors des fêtes de fin d’année. Les utilisateurs ont dépensé 540 millions de dollars le jour de l’An et 1,8 milliard de dollars entre la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An.

Le logo de l’App Store – Crédit : James Yarema / Unsplash

Pour Apple, la fin d’année 2020 s’est révélée très lucrative. Et pour cause, les fêtes se sont déroulées différemment à travers le monde en raison de la pandémie de Covid-19. De nombreuses familles n’ont pas pu se réunir et la plupart ont célébré Noël et le Nouvel An en petit comité. Cela a apparemment eu un impact considérable sur les dépenses des produits et des services digitaux. Apple vient de partager les chiffres marquants de 2020.

540 millions de dollars le jour de l’An et 1,8 milliard de dollars en moins d’une semaine

Les utilisateurs n’ont pas hésité à faire chauffer leur carte bleue en cette période de fêtes. En effet, 540 millions de dollars ont été dépensés sur l’App Store en seulement une journée, le jour de l’An. Ce montant correspond aux achats de produits et de services digitaux. Encore plus impressionnant, ce record a été battu sans Fortnite. Apple a effectivement supprimé le fameux battle royale de l’App Store depuis le mois d’août. Néanmoins, Fortnite sera bientôt de retour sur les iPhone grâce à GeForce NOW de Nvidia.

Le Nouvel An n’a pas été le seul jour fructueux de l’App Store. Apple a révélé que les utilisateurs ont dépensé 1,8 milliard de dollars sur la plateforme entre la veille de Noël et le réveillon du Nouvel An. Cette somme comprend en grande partie les dépenses consacrées aux jeux vidéo. Bien entendu, il faut aussi prendre en compte que de nombreux utilisateurs se sont sûrement servi des cartes cadeaux offertes par les proches et les amis durant les fêtes.

Enfin, Apple a également dévoilé les jeux et les applications les plus téléchargés de 2020. Pour les applications, le service de visioconférence Zoom qui avait suspendu la limite des appels pour les fêtes et le service de SVoD Disney+ sont en tête du classement. En ce qui concerne les jeux, Among Us, Genshin Impact et Roblox ont été parmi les plus populaires. Si vous y avez déjà joué et que vous cherchez d’autres jeux, n’hésitez pas à consulter notre liste des meilleurs jeux multijoueurs pour iOS.

Source : Digital Trends