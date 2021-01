Asus rafraichit ses ZenBook (Pro) Duo en y intégrant la charnière du Zephyrus Duo

Asus continue d’étoffer son portefeuille d’ordinateurs portables en dévoilant à l’occasion du CES des versions rafraichies des ZenBook Duo 14 et ZenBook Pro Duo 15. Ces nouveaux modèles millésimés 2021 embarquent des composants plus récents tout en améliorant certains aspects tels que l’écran secondaire ou le système de refroidissement.

Si le concept de ZenBook Pro Duo date du Computex 2019 (nous l’avions d’ailleurs testé à cette occasion), il bénéficie cette année de quelques améliorations, en particulier au niveau de l’écran secondaire ScreenPad Plus. Ce dernier récupère en effet le montage sur charnière que l’on trouve sur le ROG Zephyrus Duo 15 ou le tout nouveau ROG Zephyrus Duo 15 SE. L’écran tactile Ultra HD de 14 pouces de diagonale est toujours de type IPS, tandis que l’écran tactile 4K principal, d’une diagonale de 15,6 pouces, fait appel à la technologie OLED. Celui-ci est bien entendu toujours certifié Pantone, gage d’excellente restitution des couleurs.

Un refresh du ZenBook Pro Duo

A l’intérieur, Asus a fait le choix d’utiliser « d’anciens » processeurs Comet Lake H, plus précisément des Core i7-10875H ou Core i9-10980HK. Point de modèle Tiger Lake donc, ni de processeurs Ryzen 5000 mobiles tout juste présentés par AMD. On est mieux loti côté chipset graphique puisque l’on trouve dans tous les cas une GeForce RTX 3070 mobile avec 8 Go de GDDR6, en remplacement de la RTX 2060 des premiers ZenBook Pro Duo. On pourra également retrouver jusqu’à 32 Go de mémoire DDR4-2933 et 1 To d’espace de stockage (M.2 NVMe).

Du WiFi 6, du Bluetooth 5.0, une webcam infrarouge, deux ports USB-C (compatible Thunderbolt 3), un port USB 3.1 Gen 2 Type-A, un port HDMI 2.1 et un connecteur audio combo complètent le tout. La batterie de 8 cellules affiche enfin un joli 92 Wh, ce qui laisse espérer une très bonne autonomie. Avec son poids de 2,4 kg et ses dimensions toujours raisonnables (359 x 249 x 21,5 mm), on obtient le tiercé gagnant.

Le ZenBook Duo passe à la charnière ErgoLift AAS Plus

Du côté du ZenBook Duo, on retrouve la même base que son prédécesseur, mais avec ici aussi quelques nouveautés, en particulier, une nouvelle fois, la charnière pour l’écran secondaire.

Côté écrans justement, ce ZenBook Duo 14 est doté d’un écran principal Full HD de 14 pouces, basé sur une dalle IPS anti-reflet avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une certification Pantone. Tactile, cette dalle peut être utilisée avec un stylet (4096 niveaux de pression). L’écran secondaire ScreenPad Plus, luis aussi tactile, affiche une diagonale de 12,6 pouces pour une définition Full HD.

Les composants bénéficient d’un rafraichissement bienvenu, avec en particulier l’intégration d’un processeur Intel de onzième génération, plus précisemment un Core i7-1165G7. Son IGP Iris Xe est épaulé par une petite GeForce MX465 avec 2 Go de mémoire GDDR6 et un maximum de 32 Go de mémoire LPDDR4x-4266. La partie stockage est confiée à un SSD M.2 NVMe d’une capacité maximale de 1 To.

Pas de grosse surprise niveau connectique puisque l’on retrouve un port USB 3.2 Gen 1 Type-A, une sortie HDMI 1.4 (seulement), un connecteur audio combo, un lecteur de cartes mémoires et – surtout – deux ports USB Type-C compatibles Thunderbolt 4. Le clavier de cet ultraportable possède des touches avec une course de 1,4mm, et des contrôleurs WiFi 6 et Bluetooth 5.0 et une webcam infrarouge complètent le tout. La batterie de 4 cellules (70Wh) permet à ce ZenBook Duo 14 d’afficher un poids contenu : 1,6 kg sur la balance, pour des dimensions très raisonnables de seulement 324 x 222 x 16,9 mm.

L’ASUS ZenBook Pro Duo OLED (autrement connu sous la référence UX582) sera disponible au cours du 2e trimestre 2021 à partir de 3299 euros, tandis que le ZenBook Duo (UX482) sera disponible dès le mois de mars à partir de 1799 euros.