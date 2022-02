Baby Shark : la comptine entêtante de YouTube va être adaptée en film

Comptabilisant plus de 10 milliards de vues, « Baby Skark » est la vidéo YouTube la plus visionnée au monde. Paramount vient d’annoncer qu’un film basé sur la comptine sortirait l’année prochaine.

Baby Shark Dance a explosé tous les compteurs sur YouTube – Crédits : Pinkfong.com

Les enfants lui vouent un véritable culte. Vidéo la plus visionnée sur YouTube, la chanson Baby Shark a désormais franchi le cap des 10 milliards de vues. Déterminé à exploiter le filon, The Pinkfong Company s’est associé avec Paramount et Nickelodeon Animation pour mettre sur pied un film qui sortira prochainement. Une nouvelle qui devrait être accueillie avec enthousiasme par les enfants, sûrement moins par les parents traumatisés par les couplets et le refrain répétitifs de la comptine virale.

Précisons qu’un film d’animation Baby Shark avait déjà vu le jour. Intitulé Pinkfong et Baby Shark’s Space Adventure, celui-ci est disponible sur la plateforme Netflix. Il suit les aventures de Pinkfong, Baby Shark et de leurs amis qui arpentent l’espace pour trouver des fragments d’étoiles manquants afin de pouvoir retourner chez eux. Le film dure toutefois à peine plus d’une heure alors que le long-métrage à venir sera sensiblement plus long.

Baby Shark : le film sera probablement truffé de comptines

D’après The Verge, il sortira dans les salles de cinéma en 2023. À moins qu’il ne soit diffusé directement sur la plateforme Paramount+ qui déboulera en fin d’année dans l’Hexagone. On ne sait toutefois encore rien du scénario du film Baby Shark. Il est toutefois probable que celui-ci soit composé d’une myriade de comptines à l’image de Baby Shark Dance qui devrait avoir une place de choix dans la bande originale. Les parents sont prévenus, les « Doo doo doo doo » risquent de retentir de plus belle dans leurs oreilles.

En marge de cette annonce, Paramount+ a également révélé la sortie prochaine d’une série Halo basée sur le jeu vidéo éponyme. Une seconde saison a d’ailleurs d’ores et déjà été confirmée. Les amoureux de la licence sont impatients de découvrir si cette adaptation en prise de vues réelles sera fidèle à la teneur des jeux de 343 Industries.

Source : The Verge