Black Widow : le carton au box-office mondial est confirmé par Disney

Black Widow pourrait devenir le film de tous les records avec des recettes mirobolantes sur Premier Access et au box-office mondial.

Tout le monde s’en doutait : Black Widow est en train d’exploser tous les records. Disponible sur Premier Access via Disney + et toujours dans les salles obscures, le nouveau projet Marvel est en train d’engranger des recettes considérables. Côte box-office, les scores actuels avoisinent les 80 millions de dollars tandis que la plateforme en est à 60 millions d’euros de bénéfices. Ces données ne sont pas étonnantes. En effet, Black Widow est le premier film à faire son entrée dans les salles obscures après la crise sanitaire. Mais c’est aussi le premier opus à bénéficier d’une double sortie, à l’image du procédé déjà employé par la Warner avec HBO Max.

Black Widow, héroïne de tous les records – Crédit : Marvel Studios

Conjuguées à l’attente populaire, ces données expliquent donc sans peine les raisons d’un tel succès. En maximisant les potentielles retombées du box-office, Marvel s’offre ainsi un joli retour sur investissement.

Black Widow : succès phénoménal pour le film Marvel

Nouveau record en vue pour Black Widow ! Avec ses recettes, le film devient le projet le plus rentable depuis la crise sanitaire mondiale. Kareem Daniel, président de Disney Media, ne mâche pas ses mots quant à ce succès fulgurant. « Une fois de plus, Marvel a livré un film exceptionnel pour le plus grand plaisir des fans du monde entier. Nous avons franchi une étape importante sur le marché actuel. Cela confirme notre stratégie de flexibilité. Avec la pandémie qui nous suit toujours, cela permet aux consommateurs de regarder une nouveauté depuis chez eux » annonce ainsi fièrement ce dernier.

Avec un prix de location de 29,99 dollars, pas étonnant donc d’obtenir de tels chiffres. Le procédé avait déjà été employé avec Mulan et le film d’animation Raya et Le Dernier Dragon. Mais cela prouve également que les fans n’ont pas totalement déserté les salles obscures. Quant au succès sur Disney +, il est également conditionné par les succès récents des autres séries Marvel comme Loki ou encore WandaVision. Grâce à son générique, Black Widow capitalise sur cette recette miracle en introduisant Hawkeye, disponible dès l’automne prochain.

Il y a donc fort à parier que Disney étendra le procédé pour ses futurs projets. Si le succès se confirme à chaque sortie, la maison mère pourrait ainsi voir ses bénéfices exploser en un temps record. De quoi développer davantage de films et séries exclusives dans les prochaines années. Ce ne sont pas les fans qui risquent de bouder leur plaisir le cas échéant !

Source : Screenrant