Call of Duty Vanguard : il enchaîne les kills en jouant avec les bongos de Donkey Kong

Un joueur de Call of Duty Vanguard a eu l’idée hilarante de remplacer sa manette par les bongos de Donkey Kong, cette manette conçue pour le jeu Donkey Konga sorti en 2003 sur la GameCube. Il a étonnamment réussi à enchaîner les kills et obtenir un excellent score.

Nintendo a lancé la manette Bongo DK pour la sortie de Donkey Konga sur la GameCube en 2003 au Japon et en 2004 en Europe. Cette manette qui n’a pas forcément séduit les joueurs représente deux tambours et plus particulièrement deux bongos. Le joueur frappe les tambours ou tape des mains quand les symboles correspondants apparaissent à l’écran.

DeanoBeano joue à COD Vanguard avec les bongos de Donkey Kong – Crédit : DeanoBeano / Twitch

Les bongos de Nintendo étaient aussi compatibles avec d’autres jeux de rythme comme Donkey Kong Jungle Beat (2004), Donkey Konga 2 (2004) et Donkey Konga 3 (2005, sortie exclusive au Japon). Les moddeurs n’ont jamais réellement abandonné le Bongo DK. Ils ont trouvé des manières pour jouer à différents jeux avec cette manette plus qu’originale. Un streamer Twitch vient notamment de découvrir comment jouer à Call of Duty : Vanguard avec les bongos de Donkey Kong. Le résultat est impressionnant !

105 kills et assists avec des bongos sur Call of Duty : Vanguard, une performance impressionnante

Le streamer « DeanoBeano » a utilisé la manette Bongo DK pour s’amuser dans le nouveau FPS d’Activision qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Non seulement le streamer a réussi à manœuvrer son personnage et à viser, mais il a réalisé une excellente performance. En effet, DeanoBeano a amassé 105 kills et assists avec ses bongos. Vous pouvez retrouver la rediffusion de son live ici.

Pour y parvenir, DeanoBeano a maximisé le nombre de fonctions disponibles avec les cinq boutons de la manette. Il peut ainsi s’accroupir, tirer et glisser aussi bien que les autres joueurs à la manette ou au clavier/souris. Le streamer a d’ailleurs précisé qu’il s’est inspiré du travail réalisé par Super Louis 64 qui a aussi joué à un Call of Duty avec des bongos.

Enfin, les bongos de Donkey Kong ne sont pas près de disparaître tant que les moddeurs s’amuseront toujours autant avec. S’ils arrivent à jouer à un FPS compétitif avec cette manette peu pratique, ils peuvent jouer à de nombreux autres jeux au rythme des bongos.

