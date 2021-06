Carrie Fisher aura son étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2022

La liste officielle des stars qui auront leur étoile en 2022 vient d’être dévoilée et Carrie Fisher en fait partie.

Ford Coppola, Ricky Gervais, Willem Dafoe et Ewan McGregor : voici la liste des stars qui seront honorées en 2022 sur le célèbre Walk Of Fame. Mais un autre nom est ajouté à la liste : celui de la comédienne Carrie Fisher. Chaque année, le comité se réunit afin de choisir les heureux élus. Et cette fois, les membres ont décidé de rendre un bel hommage à titre posthume à l’interprète de la Princesse Léia.

Carrie Fisher, bientôt sur le Walk of Fame – Crédit : Lucasfilm

Intégrer le Walk Of Fame est une véritable consécration. Avoir sa propre étoile reste synonyme d’une reconnaissance importante par l’industrie cinématographique. Et même si le nom de Fisher en surprend plus d’un, cela n’est que justice pour la comédienne qui a marqué au fer rouge la franchise Star Wars. D’ailleurs, McGregor a également été un personnage important dans les derniers opus.

Un titre posthume

Ils sont 38 a voir leur nom briller dès l’année prochaine. Le président du comité s’est exprimé dans la presse à ce sujet. « Le panel de sélection est heureux d’annoncer 38 nouveaux lauréats du Walk of Fame d’Hollywood. Le jury a fait un travail incroyable en choisissant ces personnes très talentueuses. Nous avons hâte de voir la réaction de chaque lauréat lorsqu’ils se rendent compte qu’ils deviennent une partie de l’histoire d’Hollywood avec le dévoilement de leur étoile sur la passerelle la plus célèbre du monde ! » annonce fièrement ce dernier.

Parmi la fameuse liste, on retrouve d’autres noms bien connus du grand public. Il y’a notamment Jason Momoa, Salma Hayek ou encore la chanteuse Avril Lavigne. Il semble que le comité souhaite rendre hommage à de grandes vedettes, injustement oubliées dans le passé. Outre Fisher, Coppola verra enfin son nom gravé à tout jamais sur le célèbre boulevard. Et ce n’est que justice quand on connaît son impressionnante filmographie, du Parrain en passant par Dracula.

Il reste désormais deux ans aux heureux élus pour choisir une date pour la cérémonie d’intronisation sur le plus célèbre trottoir du monde. Faute de quoi, leur nomination arrivera à expiration. On ne sait pas encore qui s’occupera de celle de Fisher mais les équipes créatives de Star Wars devraient lui rendre un bel hommage à cette occasion !

Source : Movieweb

