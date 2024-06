Cette technologie promet de multiplier la vitesse de votre CPU par 100, révolution en vue ?

Crédit : Envato

Le monde des startups est habitué des annonces tonitruantes, mais dans ce domaine, Flow Computing fait fort. Selon ses fondateurs, son invention pourrait démultiplier la vitesse de n’importe quel processeur. Nommée Parallel Processing Unit (PPU) ou unité de traitement parallèle en français, cette technologie pourrait s’intégrer dans n’importe quel appareil nécessitant un CPU pour en dégager jusqu’à 100 fois plus de performances.

Après les PC IA équipés de NPU, la prochaine révolution de l’informatique grand public ?

Flow Computing affirme pouvoir multiplier la vitesse des processeurs par 100

Flow Computing n’a été fondé qu’en janvier 2024 mais bénéficie déjà d’une certaine crédibilité, puisque la startup a été fondée par le Centre de recherche technique de Finlande VTT, une entreprise publique. Ainsi, bien qu’elle n’emploie que ses trois fondateurs à l’heure actuelle, la firme a déjà levé 4 millions d’euros d’investissements : les investisseurs croient surtout en son impressionnante technologie.

En effet, la startup affirme que l’utilisation de ses PPU ouvrirait une nouvelle l’ère dans l’informatique. En s’occupant de certains calculs, cette unité libérerait la charge de l’unité principale. Surtout, le PPU serait entièrement rétrocompatibles avec les logiciels existants. Les développeurs n’auraient rien à faire pour que de nouveaux processeurs boostés par les PPU soient fonctionnels. Il seraient tout simplement 100 fois plus rapides.

Dans un communiqué partagé avec The Verge, Flow Computing indique que plus le parallélisme est employé dans les logiciels, plus les performances sont accrues. “Notre technologie est également complémentaire. En stimulant le CPU, toutes les autres unités connectées (telles que NPU et GPU) bénéficieront indirectement des performances du PPU et seront stimulées par le CPU plus performant.” indique l’entreprise.

Le PPU, la prochaine révolution de l’informatique grand public ?

De plus, le PPU pourraient apporter ce gain en performances même à des appareils plus petits, tels que les smartphones et les montres connectée : un véritable best-seller en puissance. À l’instar d’Arm, qui ne fait que concevoir des design de puces, Flow espère conclure des accords avec des cadors comme AMD, Apple, Intel, et Qualcomm.

Car pour l’instant, la startup finlandaise n’a pas prouvé que sa technologie est fonctionnelle : ses arguments de vente sont des simulations théoriques. Un premier PPU prototype est maintenant en route, espérons qu’il tienne ses promesses.