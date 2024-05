Amazon Kindle : nos astuces pour obtenir des livres gratuits

Le géant Amazon, notamment réputé pour sa plateforme de e-commerce et son offre de services Amazon Prime, propose également un service de lecture numérique : Amazon Kindle. Ce dernier vous permet d’accéder à une copieuse bibliothèque de livres proposés à l’achat. De surcroît, il est possible de souscrire un abonnement à 9,99 € par mois sans engagement, qui vous permet de lire tous les livres disponibles en illimité. Vous avez la possibilité de lire ces livres depuis une liseuse électronique, mais également depuis l’application de lecture dédiée, disponible sur smartphone, tablette et PC.

Mais saviez vous qu’il était possible de profiter de nombreux livres numériques sans avoir à débourser le moindre centime ? Voici nos astuces pour lire gratuitement sur Amazon Kindle.

Profiter de la période d’essai gratuite

Dans un premier temps, sachez qu’Amazon propose un essai gratuit de 14 jours à son service Kindle. C’est l’occasion rêvée pour découvrir le service, et profiter de millions de magazines et romans sans passer à la caisse. En effet, il vous suffit de souscrire, puis de résilier votre offre avant la période d’essai. Voici donc une première méthode pour obtenir des livres gratuits sur Kindle. Toutefois, vous ne pourrez profiter de cet avantage que pendant une période limitée.

Par ailleurs, sachez que si vous êtes abonné à l’offre Amazon Prime, vous pouvez profiter de centaines de livres d’actualité, romans, polars ou livres pour enfants, sans supplément grâce au service Prime Reading. En effet, vous pouvez accéder à cet avantage depuis l’application Kindle. Si vous n’êtes pas client Amazon Prime, vous avez toujours la possibilité de profiter de la période d’essai de 30 jours qui vous offrira de nombreuses heures de lecture gratuite. De la même manière, il vous suffira de vous désabonner avant la date limite pour ne pas être redevable du moindre centime.

Télécharger des livres gratuits sur Kindle

Une autre astuce astuce consiste à profiter tout simplement du contenu gratuit mis à disposition par la plateforme. En effet, Amazon Kindle propose une immense sélection de livres gratuits en français, de quoi vous occuper pendant très longtemps. Parmi les e-books gratuits disponibles, vous pouvez notamment mettre la main sur des classiques comme L’Iliade et l’Odyssée d’Homère, Laurie de Stephen King, ou encore L’île mystérieuse de Jules Verne.

Pour accéder à ces livres affichés à zéro euro, vous pouvez vous rendre sur l’onglet Boutique depuis l’application, et renseigner le mot clé « gratuit » dans la barre de recherche tout en haut. Vous aurez alors accès à plusieurs suggestions comme « livres gratuits kindle en français ». Vous pouvez également renseigner « top 100 gratuit kindle en français » pour accéder à la liste des meilleurs e-books gratuits.

Obtenir plus de titres grâce aux plateformes de téléchargement de livres gratuits

Une multitude de sites vous proposent d’étoffer encore plus votre bibliothèque de livres gratuits. En effet, ces plateformes réunissent plus d’un million de titres anciens qui appartiennent désormais au domaine public. Ces dernières proposent toutefois des œuvres majoritairement en anglais. Voici une liste non exhaustive de sites qui proposent des livres numériques gratuits, que vous pourrez télécharger et lire sur Kindle.