Covid 19 : Apple et Google coopèrent pour tracer les contacts physiques entre personnes

Crédits : Apple / Google x Tom’s Guide

Dans cette période de pandémie Covid-19, tous les secteurs font leur maximum pour contrer la propagation du virus. Il y a bien sûr les chercheurs qui travaillent à un vaccin ou un traitement, mais aussi les entreprises comme Tesla ou Dyson qui fabriquent des respirateurs, et même les makers qui mettent à profit l’impression 3D pour fournir le matériel manquant aux hôpitaux.

Le Bluetooth pour garder la trace des personnes croisées

C’est maintenant Apple et Google qui s’associent pour fournir une technologie qui pourrait permettre une plus grande efficacité dans la lutte contre la diffusion du coronavirus. En effet, la contagion se fait par contact rapproché entre une personne infectée et une personne saine. Toutefois, on sait maintenant la transmission est possible même si l’individu ne présente aucun symptôme. Il est donc impossible de savoir si votre collègue ou votre voisin est infecté lorsque vous lui parlez dans le couloir.

Si, plus tard, celui-ci montre des symptômes et s’avère testé positif, il est important de retrouver toutes les personnes avec qui il a pu être en contact physique au cours des derniers jours afin de les tester et les mettre en quarantaine au besoin. Il s’agit alors d’un travail d’enquête qui a montré son efficacité à Taïwan, qui malgré 23 millions d’habitants ne compte que 6 morts. La technologie peut aider. Google et Apple ont donc collaboré à un système Bluetooth Low Energy qui va scanner et enregistrer les identifiants les smartphones alentour.

Un fort accent mis sur la protection de la vie privée

Dans un premier temps, les données seront alors mises à disposition sous forme d’une API qui sera déployée dans les mises à jour d’Android et iOS dès la mi-mai. Il faudra télécharger une application développée par les agences gouvernementales de santé pour autoriser le traçage. À terme, la fonctionnalité devrait devenir native aux deux systèmes d’exploitation. L’avantage d’un système Bluetooth plutôt que GPS ou d’identification par les opérateurs télécom est l’absence de géolocalisation, ce qui est un plus pour la vie privée. De plus, la clef unique sera remplacée toutes les 15 minutes pour éviter une éventuelle identification nominative. Enfin, les serveurs ne garderont que la trace du contact et pas les identifiants des 2 partis.

Les 2 entreprises insistent sur l’importance qui a été donnée au chiffrement des données, à la protection de la vie privée et à la transparence de fonctionnement du système. Il est clair qu’un système de la sorte ne peut fonctionner que s’il est utilisé de façon massive par les gens. Il faudra donc de la pédagogie pour donner confiance aux possesseurs de smartphones afin qu’ils activent le système et installent l’application. Aucun gouvernement n’a encore indiqué sa volonté d’utiliser la solution ainsi développée, mais les premiers ne devraient plus tarder à réagir.

Crédits : Apple / Google

Crédits : Apple / Google

Source : The Verge