Covid-19 : des chercheurs développent un test de 30 secondes à base d’expectorations

La lutte contre la Covid-19 continue dans le monde. Les scientifiques s’attellent à trouver de nouvelles manières pour dépister le coronavirus et stopper l’infection avant qu’elle atteigne trop gravement les organes. Ce fut par exemple le cas d’une jeune femme ayant souffert de mort cérébrale. Depuis le début de la pandémie, plusieurs tests de dépistage ont déjà été développés.

Tube à essai d’un test de dépistage à la Covid-19 – Crédit : fernando zhiminaicela / Pixabay

En plus des chiens dressés au dépistage du coronavirus, des chercheurs ont mis au point il y a quelques mois un kit fluorescent pour tester plus rapidement les populations. En avril, nous vous avions même présenté un kit de test connecté à un smartphone capable d’afficher un résultat en 30 minutes. La nouvelle méthode que nous vous présentons aujourd’hui est encore plus rapide. Ce test développé par des chercheurs de l’université de Téhéran en Iran met seulement 30 secondes à dépister le coronavirus.

Il n’existe pas encore de test de dépistage rapide et fiable pour la Covid-19

En plus de détecter le SARS-CoV-2, ce test est en fait capable d’identifier des espèces réactives de l’oxygène. Aussi appelées ERO, ces molécules sont produites lors d’une inflammation respiratoire. Lors d’une interview accordée à IEEE Spectrum, Mohammad Abdolahad, professeur de l’université de Téhéran, a expliqué qu’il n’existe encore aucun moyen rapide et fiable pour dépister le virus.

Pourtant, selon lui, une détection rapide et fiable est la clé pour stopper la propagation du coronavirus. Actuellement, les tests utilisés à travers le monde mettent entre une journée et une semaine avant de produire des résultats. Les tests de détection antigénique sont bien plus rapides et peuvent proposer des résultats en moins d’une heure. Cependant, ils ne sont pas très précis.

Pour ce test de détection des ERO, les patients doivent tousser afin de produire des expectorations. Mohammad Abdolahad a expliqué que le système est composé d’un moniteur connecté à une sonde. Celle-ci utilise un capteur jetable pour tester chaque échantillon d’expectorations. Les résultats sont affichés en quelques secondes sur le moniteur. De plus, ce système a aussi l’avantage d’être portable. Cela lui permet d’être facilement utilisé dans les laboratoires et les cliniques. En attendant l’arrivée du vaccin pour lequel le gouvernement britannique est prêt à infecter des milliers de volontaires, dépister rapidement et efficacement le coronavirus est une bonne manière de lutter contre la Covid-19.

