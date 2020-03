Covid-19 : l’espoir renaît avec 0 cas recensé en Chine dans les dernières 24 heures

Contrôle thermique à l’aéroport international de Shanghai Pudong. Crédit : Ptrump16 / CC BY-SA

Voici une très bonne nouvelle qui donne de l’espoir pour la suite de la lutte contre Covid-19. Tandis que de nombreux pays dans le monde comme la France, l’Italie ou l’Espagne ont récemment mis en place des mesures de confinement pour lutter contre la propagation du virus, la Chine peut se féliciter de n’avoir enregistré aucune contamination locale dans les dernières 24 heures. Il y a bien eu 34 nouveaux cas enregistrés dans le pays, mais ils venaient tous de l’étranger, principalement des Chinois revenant d’un pays fortement touché par le virus.

Covid-19 est-il en train de s’éteindre pour du bon, du moins en Chine ?

Il faut dire que la Chine a pris des mesures très strictes depuis fin janvier, avec l’espoir d’endiguer la propagation de Covid-19. Les blocages obligatoires et les quarantaines auraient donc eu raison du Coronavirus, enfin il faut l’espérer. D’ailleurs, même le nombre de 34 cas de contamination d’origine étrangère est un record pour le pays puisque c’est la première fois qu’un nombre aussi faible est enregistré. Ces 34 cas sont répartis entre Pékin (21), la province du Guangdong (9), Shanghai (2), la province du Heilongjiang (1) et la province du Zhejiang (1). Comme vous pouvez le voir, les nouveaux cas sont pas mal répartis dans le pays donc il faut espérer qu’ils n’aient pas contaminé de nouvelles personnes.

Les Chinois rentrant de voyage présentent maintenant un risque

À l’occasion d’une conférence de presse, la Commission nationale de la santé chinoise vient de confirmer la bonne nouvelle après des semaines de lutte effrénée. Il n’y a eu aucun cas de contamination d’origine locale dans les dernières 24 heures. Le risque provient maintenant des Chinois qui reviennent de l’étranger et qui pourraient potentiellement transmettre le virus. Du coup, les autorités sanitaires ont mis en place une quarantaine pour toute personne arrivant sur le territoire.

Cependant, comme toute action drastique, les répercussions se font déjà sentir. Notamment sur l’économie du pays et le mode de vie de ses citoyens. Le marché boursier n’est pas au mieux de sa forme, beaucoup de personnes rencontrent des problèmes financiers et de nombreuses entreprises ont du mal à survivre. Maintenant que Covid-19 semble régresser en Chine, il faut espérer que l’économie se redresse le plus vite possible. Espérons aussi que les mesures sanitaires prises par la France portent leurs fruits afin d’endiguer complètement la propagation de Covid-19 et que la vie revienne à la normale, sans atteindre le pic extrême de malades qu’a connu la Chine.

Source : BGR