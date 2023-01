De nouvelles photos des Samsung S23 + et S23 Ultra fuitent sur Internet

Alors que l’annonce officielle du prochain téléphone haut de gamme Samsung n’est attendue que pour le 1er février prochain, de nouvelles images ont fuité cette semaine sur Internet. On y voit notamment les Galaxy S23 + et Ultra sous toutes leurs formes. Coloris, designs, et appareils photo, on vous explique tout ce que nous apprennent ces nouveaux clichés.