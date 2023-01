Galaxy S23 : des vidéos officielles fuitent et c’est juste incroyable

Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines de l’annonce du Galaxy S23 attendue pour le 1er février 2023. Le prochain flagship de Samsung continue donc de se dévoiler en ligne au travers de nombreuses fuites. Le célèbre leaker Ice Universe vient maintenant de partager deux teasers promotionnels du Galaxy S23 Ultra. Ces vidéos semblent bien avoir été officiellement réalisées par Samsung pour le marché chinois.

Concept du Samsung Galaxy S23 Ultra © 4RMD YouTube

À en croire les deux teasers en fuite, Samsung mise beaucoup sur le bloc photo du Galaxy S23 Ultra. Il semblerait même que la photographie sera le point fort du flagship sud-coréen. On s’attend effectivement à un capteur de 200 Mpx pour le Galaxy S23 Ultra. C’est un capteur prometteur qui a déjà été testé contre le S22 Ultra et le Pixel 7 Pro.

Samsung insiste sur la qualité photo du Galaxy S23 Ultra avec ces deux teasers

Les deux vidéos partagées par Ice Universe sur Twitter montrent bien que le bloc photo sera composé de trois capteurs. L’un des slogans de Samsung, « fait pour le clair de lune », intègre même ces trois capteurs. La première vidéo révèle également que « de superbes photos arrivent » ou encore que le Galaxy S23 Ultra vous permettra de « capturer la nuit », et ce, « même en basse lumière ».

Quant à la deuxième vidéo, elle insiste sur les mégapixels du bloc photo, sûrement en référence au capteur de 200 Mpx. « Des mégapixels qui vous feront dire wow » ou encore « une résolution digne de ce nom », peut-on lire. Comme la première vidéo, le teaser affiche ensuite le lien vers la boutique chinoise de Samsung en ligne.

Avec ces deux teasers, le géant sud-coréen insiste donc bien sur la qualité photo du Galaxy S23 Ultra qui aura jusqu’à 12 Go de RAM et 1 To de stockage. Comme le leaker l’a précisé, ces teasers sont ceux du S23 Ultra. Nous ne savons donc pas encore si les autres modèles bénéficieront du même traitement de faveur pour les photos de nuit. Pour rappel, on s’attend à trois smartphones : le Galaxy S23, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra.

Source : Ice Universe / Twitter