De nouvelles révélations dans Star Wars : The Secrets of the Sith, l’impact d’Instagram sur les adolescents, Tom Holland rêve de reprendre le rôle de James Bond, c’est le récap’

Star Wars : The Secrets of the Sith nous dévoile la réaction de Palpatine face à la mort de Luke Skylwalker, l’impact d’Instagram sur ses jeunes utilisateurs au cœur d’une enquête, Tom Holland se verrait bien dans la peau du futur James Bond, c’est le récap’ du jour.

Star Wars : Palpatine surpris de la mort du Jedi

Grâce à Star Wars : The Secrets of the Sith, nous ne cessons de découvrir de nouveaux détails sur la célèbre franchise de Georges Lucas. Ainsi, nous venons d’apprendre la réaction de Palpatine face à la mort de Luke Skywalker dans Les Derniers Jedi de Rian Johnson. Dark Sidious explique avoir été étonné par la mort du Jedi et reconnaît l’incroyable volonté de son vieil ennemi. Selon le Sith, Luke revêt « une importance capitale lors de la destruction de l’Étoile de la Mort pendant la bataille de Yavin« .

Luke Skywalker meurt dans l’épisode 8 – Crédit : Lucasfilm



Instagram au cœur d’une enquête

Selon Maura Healey, procureure générale du Massachusetts, Facebook ferait de « l’exploitation des enfants dans l’intérêt du profit ». En effet, Meta, via Instagram aurait enfreint la loi sur la protection des consommateurs en faisant la promotion du réseau auprès des enfants et des adolescents, afin d’augmenter « la fréquence et la durée de l’engagement des jeunes utilisateurs ». Face à cette enquête, Meta se défend et nie qu’Instagram ait un effet problématique sur les adolescents.

Instagram – Crédit : Souvik Banerjee / Unsplash



Tom Holland souhaiterait être le prochain 007

Alors que la recherche officielle du prochain acteur de Bond ne commencera pas avant 2022, Tom Holland aurait expliqué être passionné par les films 007. Jacob Batalon, sa co-star dans Spider-Man, a en effet révélé que Tom Holland se verrait bien dans la peau du futur James Bond. Pour l’instant les paris restent ouverts et il faudra patienter jusqu’à l’année prochaine pour savoir qui d’Henri Cavill, Tom Hardy, Idriss Elba ou… Tom Holland, la franchise choisira pour succéder à Daniel Craig dans la peau du célèbre agent britannique.

