Des écouteurs sans fil à moins de 10 € chez Amazon

Certes, vous l’avez bien compris, il ne s’agit pas des célèbres AirPods D’Apple mais pour ce tarif pourquoi ne pas se laisser tenter. Chez Amazon, les écouteurs sans fil Dudios sont à 9,99 € grâce à un coupon à déduire de 16 €.

Les écouteurs sans fil Dudios passent à 9,99 € chez Amazon

C’est donc une offre promotionnelle proposée par Amazon qui va vous permettre d’acheter les écouteurs sans fil Dudios à seulement 9,99 €. Pour bénéficier de ce tarif, il ne faudra pas oublier de cocher la case « Utiliser le coupon de 16 € », le prix passera dans votre panier à 9,99 €.

A ce prix, vous ne prenez pas de risque sur la qualité et sur la longévité de ce produit. Concernant les caractéristiques techniques affichées, sachez qu’ils disposent d’une autonomie de 4 ou 5 heures en utilisation unique et jusqu’à 25 heures avec l’étui de chargement. Ils sont résistants à l’eau (IPX7), possèdent un contrôle tactile pour une utilisation simple et rapide et sont équipés d’une connexion Bluetooth 5.0.

Toutefois, si vos attentes sont autres et que votre budget est plus important vous pouvez également profiter de la remise sur les célèbres AirPods 2 d’Apple, actuellement à 135 € chez Amazon. Sachez que si les AirPods ne vous emballent pas vous pouvez toujours consulter notre comparatif des meilleurs true wireless afin de trouver votre bonheur à votre budget.