Disney+ : l’abonnement avec publicité perdrait deux grosses fonctionnalités

Disney+ se prépare à emboîter le pas aux autres services de streaming qui ont lancé des offres moins chères avec publicité pour gonfler leur nombre d’abonnés. HBO Max et Hulu ont déjà des offres similaires. Le prochain à les rejoindre est Netflix avec sa nouvelle offre à 5,99 € par mois qui sera disponible à partir du 3 novembre. Comme Netflix, Disney+ ne compte pas rendre toutes les fonctionnalités de sa plateforme disponible avec l’offre à prix réduit.

Disney+ © Mika Baumeister / Unsplash

Les abonnés à l’offre avec publicité de Disney+ n’auraient pas à accès aux deux fonctionnalités suivantes : SharePlay et GroupWatch. La fonction SharePlay permet aux utilisateurs d’iPhone, d’iPad et d’Apple TV de visionner ensemble des séries et des films lors d’un appel FaceTime. GroupWatch permet aux utilisateurs de regarder ensemble n’importe quel contenu du catalogue Disney+ à distance.

À lire aussi > Disney+ novembre 2022 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Disney+ Basic sera moins cher, mais vous ne pourrez plus en profiter avec vos amis et votre famille

En analysant le code de l’application Disney+, des experts ont découvert l’absence de GroupWatch et SharePlay dans l’offre moins chère avec publicité. Comme Steve Moser de MacRumors l’a tweeté, « GroupWatch et SharePlay ne sont pas disponibles pour les comptes abonnés à l’offre avec publicité ».

Disney+ Basic (ad-supported tier) tidbit: "Groupwatch and Shareplay unavailable for accounts on the ads tier.” pic.twitter.com/KuTeJiCEtn — Steve Moser (@SteveMoser) October 24, 2022

L’abonnement avec publicité s’appellera Disney+ Basic et coûtera 7,99 $ par mois. Il sera disponible à partir du 8 décembre aux États-Unis. Il faudra patienter jusqu’au début de l’année prochaine pour le voir débarquer en France et dans le monde. Aucune date de sortie officielle n’a encore été communiquée pour le moment.

Quand les abonnés résilient leur abonnement à cause du prix de celui-ci qui augmente, la seule manière de les faire revenir est de lancer des offres plus abordables. C’est la raison pour laquelle Netflix, Disney+ et les autres services misent sur ces nouveaux abonnements. Pour le moment, nous ne savons pas encore si Disney+ retirera d’autres fonctionnalités de son abonnement Basic. Il ne faut évidemment pas s’attendre à une qualité de visionnage identique aux autres formules. Par exemple, Netflix limite son offre Essentielle avec Pub à 720p.

Source : Android Police