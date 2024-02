Freebox : vous pouvez désormais commander le backup 4G mais pour quoi faire ?

Tous les abonnés Freebox pourront désormais obtenir un backup 4G. Ce dispositif qui se connecte à la box permettra de les dépanner en cas de perte de connexion. Il pourra être commandé depuis la boutique Freebox et loué au tarif de 4,99€/mois.

Il y a quelques jours, Free a levé le voile sur la Freebox Ultra. Comme c’était attendu, le nouveau boîtier a une fiche technique très robuste, offrant notamment un débit symétrique de 8 Gbit/s et la prise en charge du WiFi 7. Dans la foulée de cette annonce, Xavier Niel a révélé que les abonnés Ultra pourront commander un backup 4G qui permet d’assurer les services de leur box en cas d’avarie.

Mais ce boîtier de dépannage n’est pas l’apanage de la nouvelle Freebox. En farfouillant dans la brochure tarifaire mise à jour du FAI, on constate que les autres abonnés sont également éligibles (Freebox Révolution, Freebox Pop, Freebox mini 4G, Freebox Delta, Freebox One). L’opérateur indique qu’il sera mis à votre disposition “sur demande et après diagnostic”.

Quelles sont les différences entre le backup 4G et le Pocket WiFI ?

Concrètement, le backup 4G se branche à votre Freebox pour venir à sa rescousse en cas de connexion défectueuse. Si votre box est en panne, il ne sera ainsi d’aucune utilité. Jusqu’alors, il était impossible de prendre l’initiative de commander le boîtier de dépannage. Celui-ci pouvait seulement être installé par un technicien dépêché sur place suite à un problème de connexion.

Il permettait ainsi de continuer à bénéficier des différents services (TV, Internet, téléphone), le temps que la connexion soit rétablie. Après en avoir profité gratuitement, les clients avaient ensuite la possibilité de garder le backup 4G, en s’acquittant de 4,99 euros par mois.

Il ne faut toutefois pas confondre le backup 4G (qui assure les services de votre box) avec le Pocket WiFi (qui offre simplement une connexion Internet). Grâce à ce dispositif nomade, les abonnés Ultra bénéficient d’une connexion 4G le temps que leur box soit installée par un technicien. Ils ont alors droit à une enveloppe data de 200 Go durant cette période transitoire.

Free laisse ensuite le Pocket WiFi à leur disposition pendant toute la durée de leur souscription. Ils bénéficieront alors de 50 Go par mois. Une enveloppe qu’ils pourront notamment consommer quand ils seront en déplacement. Les utilisateurs disposant déjà d’une grosse enveloppe data dans leur forfait mobile n’y trouveront toutefois pas d’utilité. Ils devraient en effet continuer à utiliser leur smartphone comme point d’accès mobile.