Galaxy S24 contre iPhone 15 : qui gagne la course de vitesse 5G en France ?

Qui du Galaxy S24 de Samsung ou de l’iPhone 15 d’Apple est le plus rapide en 5G ? Les experts d’Ookla se sont penchés sur la question en comparant les résultats d’un test de vitesse en téléchargement et en latence sur les deux smartphones dans 15 pays.

Beaucoup attendaient la sortie le 1er février du Galaxy S24, dernière gamme en date des fleurons de Samsung. Ces téléphones premium étaient attendus au tournant, surtout face à la compétition de l’iPhone 15 d’Apple.

Nos tests du S24 vanilla, du S24+, ainsi que du S24 Ultra, ont prouvé de la solidité de la proposition de Samsung avec cette nouvelle gamme. Mais dans le domaine des vitesses 5G, qui gagne ? Nous n’avons pas effectué ce test nous-même, en revanche les experts d’Ookla s’en sont chargés, en comparant les deux smartphones phares du moment dans le monde entier.

Le S24 est plus rapide en matière de vitesses 5G que l’iPhone 15

Pour mener à bien cette étude, les chercheurs se sont penchés sur les résultats des utilisateurs du Speedtest d’Ookla dans 15 pays. Leurs conclusions révèlent sans surprise que le Galaxy S24 dépasse ses prédécesseurs, le S23 et surtout le S22, du moins d’une marge minimale dans tous les pays. Dans certaines régions, les modèles S24 auraient même montré “des avantages significatifs” en vitesse de transfert rapport aux smartphones Samsung précédents.

En France, le résultat est sans équivoque : les Galaxy S24 offrent la vitesse de téléchargement 5G médiane la plus rapide de toutes les gammes d’appareils sur le marché, avec 292,15 Mbps. Cela représente une amélioration de plus de 80 Mbps par rapport à la vitesse de 211,32 Mbps du S22, ainsi qu’un bond de plus de 60 Mbps par rapport à la vitesse de 229,78 Mbps de la famille S23.

En téléchargement, l’iPhone 15 fait un peu mieux que les deux smartphones précédents de Samsung avec 257,15 Mo/s en 5G. Il figure ainsi à la deuxième place du podium en vitesse médiane, derrière le S24. En revanche, sa latence est quasiment identique à celles des Galaxy S22 et S23.

Si les résultats sont identiques pour tous les iPhone, c’est que tous les modèles emploient le même modem. Si les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max bénéficient de la puce A17 plus récente, celle-ci embarque le même modem Snapdragon X70 5G que les deux modèles d’entrée de gamme et leur puce A16. Ce modem de Qualcomm se retrouve d’ailleurs dans le Galaxy S23, alors que le Galaxy S24 profite du modèle X75 plus récent.