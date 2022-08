Galaxy Z Fold 4 : le smartphone pliable repéré sur Amazon avant sa sortie officielle

Cela fait maintenant plusieurs mois que les fuites concernant le Galaxy Z Fold 4 se multiplient, si bien que le smartphone a déjà entièrement été dévoilé avant même le lancement officiel. Amazon Pays-Bas a désormais malencontreusement confirmé tous les rapports précédents.

Galaxy Z Fold 4 / Crédit : Amazon

Alors que nous savions déjà que le Galaxy Z Fold 4 allait changer de format par rapport au Galaxy Z Fold 3 précédent, Amazon a désormais dévoilé les dimensions exactes de l’appareil. Lorsqu’il est plié, le Galaxy Z Fold 4 mesurera 67,1 mm de largeur, 15,8 mm d’épaisseur et 155 mm de longueur. Une fois déplié, le smartphone s’étend sur 130,1 mm de largeur, et pèsera 263 grammes.

L’écran principal AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces du Galaxy Z Fold 4 est donc moins haut, mais surtout plus large que son prédécesseur. Par conséquent, l’écran externe AMOLED 120 Hz de 6,2 pouces devrait enfin être plus pratique à utiliser.

Amazon confirme la date de lancement du smartphone

Les images publiées par Amazon viennent désormais confirmer la date de lancement des Galaxy Z Fold 4, et par extension, celle du Galaxy Z Flip 4. Comme l’avait dévoilé le leaker Jon Prosser, Samsung tiendra un événement de lancement le 10 août prochain, après quoi le smartphone sera disponible en précommande du 10 août au 25 août 2022. L’appareil sera ensuite commercialisé le 26 août dans tous les magasins habituels.

Aux Pays-Bas, Samsung proposera un bonus de reprise de 200 euros sur votre ancien smartphone pour toute précommande du Galaxy Z Fold 4, ainsi qu’un an d’abonnement à Samsung Care+. On imagine que les bonus de précommandes seront identiques en France. Amazon met également en avant les applications multitâches ainsi que la compatibilité avec le stylet S Pen, qu’il faudra acheter séparément.

L’appareil listé sur le site du géant américain est une version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. On s’attend également à ce que Samsung propose une version avec 1 To de stockage, de quoi en faire un smartphone idéal pour la productivité.

Source : Amazon