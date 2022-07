Gen V dans une nouvelle vidéo, un premier prototype de voiture solaire, une date de sortie pour Windows 12, c’est le récap’ de la semaine

Alors que la date de sortie de Windows 12 se précise, le spin-off de The Boys de dévoile dans une nouvelle vidéo et une équipe chinoise présente la Tianjin, un premier prototype de voiture solaire. Cette semaine, on découvrait la première image incroyable de l’Univers capturée par le télescope James Webb. Enfin, on vous parle de Top Gun 2 qui continue de battre tous les records et dépasse Titanic au box-office américain.

Les premières images de Gen V

C’est officiel, The Boys aura droit à son spin-off : Gen V. C’est sur le compte Twitter officiel de The Boys que Prime Video a partagé une première vidéo dévoilant le synopsis, la casting et d’autres informations sur cette nouvelle production originale Amazon. Si l’on ne connait pas la date de diffusion de Gen V, on sait que la série devrait suivre des apprentis super-héros à l’université.

Un spin-off annoncé en vidéo – Crédit : Amazon Studios

Tianjin : une future voiture solaire

S’il ne faut pas s’attendre à rouler en Tianjin de sitôt, ce premier prototype de voiture solaire mérite que l’on parle de lui. Ce véhicule, développé en Chine au sein de la société Hanergy, serait capable de parcourir 75 km par jour à 80 km/h uniquement grâce au soleil. La Tianjin n’est pas la seule voiture solaire en projet et de nombreux chercheurs du monde entier se penchent sur ces voitures du futur qui ne dépendraient plus des énergies fossiles.

Crédit : Lightyear One

La NASA partage une fabuleuse image de l’Univers

La première image capturée par le télescope spatial James Webb a enfin été partagée par la NASA et le résultat est époustouflant. Comme promis, il s’agit de l’image en couleur la plus profonde jamais prise de l’Univers. L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a profité de la conférence de presse pour également parler de l’amas de galaxies SMACS 0723 que l’on découvre aussi dans la photo prise par James Webb.

La première image du télescope spatial James Webb – Crédits :NASA/ESA/CSA/STScI

Top Gun 2 bat tous les records

Depuis sa sortie le 25 mai 2022, Top Gun : Maverick fait un carton en salles et le film d’action vient d’exploser un nouveau record. Tom Gun 2 vient en effet de récolter 601,921 millions de dollars au box-office américain, dépassant ainsi le record de Titanic en 1998. Le PDG de Paramount Pictures, Brian Robbins, s’est dit ravi de ce succès phénoménal.

Top Gun : Maverick – Crédit : Paramount Pictures

Windows 12 pourrait sortir d’ici deux ans

Des sources proches de Windows Central ont révélé que Windows 12 pourrait sortir d’ici deux ans. Le site spécialisé a précisé que Microsoft aurait pour projet de sortir des mises à jour annuelles plus petites baptisées « Moments », ainsi qu’une nouvelle version de son système d’exploitation tous les trois ans. Si ce calendrier est juste, alors Windows 12 pourrait être disponible à partir de 2024.

Microsoft Surface

Nos tests et dossiers de la semaine

Le Vivo X80 Pro tire son épingle du jeu

Le Vivo X80 Pro pourrait vous séduire si vous êtes à la recherche d’un smartphone haut de gamme de qualité ou d’un excellent photophone. On adore son superbe écran, la puissance de la plateforme, la navigation fluide, la certification IP68 ou encore la charge sans-fil rapide. Son design original pourrait malgré tout ne pas faire l’unanimité, tout comme son prix très élevé et une surchauffe en usage intensif.

Le Nothing Phone (1) nous a largement convaincus

Avec son design transparent original, ses performances équilibrées, son écran très bien calibré et sa bonne autonomie, Nothing tient ses promesses et propose un smartphone d’excellente facture. Si l’on regrette l’absence de chargeur dans la boîte et l’emplacement du capteur biométrique un peu bas, on adore la Glyph Interface et la simplicité d’utilisation de Nothing OS.

Nothing Phone(1) ©Tom’s Guide

À la recherche d’un nouveau smartphone ? Suivez le guide !

Vous avez besoin d’acheter un nouveau smartphone mais vous ne savez pas lequel choisir ? Nous avons créé pour vous un dossier regroupant les meilleurs appareils Android ou iOS actuellement disponibles sur le marché. Notre guide vous permettra de choisir en fonction de vos besoins, votre budget et votre usage.

