Google Maps affichera désormais les statistiques liées au Covid-19

Google est en train de déployer globalement une nouvelle fonctionnalité pour son service de cartographie Maps. Une fois activée, elle permet d’afficher sur la carte les statistiques liées au Covid-19 et plus particulièrement le nombre de cas par région.

Captures d’écran du calque Covid-19 de Google Maps – Crédit : Google

La pandémie de Covid-19 n’est pas encore maîtrisée dans le monde. De nombreux pays remettent en place des mesures sanitaires plus strictes. En France, plus de 13 000 cas ont été testés positifs en 24h. Paris vient d’ailleurs de basculer en zone d’alerte renforcée. La situation n’est pas meilleure dans les autres pays. Les États-Unis viennent même de franchir les 200 000 morts en moins de 8 mois. En plus de la course au vaccin, les scientifiques continuent à chercher les meilleurs moyens de protection pour éviter les dispersions de gouttelettes potentiellement contaminées. Au début du mois, une nouvelle étude a d’ailleurs prouvé que les masques à valve et les visières n’empêchent pas la propagation du coronavirus.

Face au nombre de cas en hausse dans certains endroits et cette pandémie qui n’est pas encore terminée, Google a décidé de mettre à jour Maps sur Android et iOS. La carte affichera désormais les informations et statistiques importantes liées au Covid-19.

Google Maps affiche maintenant une moyenne des nouveaux cas sur une période de 7 jours pour 100 000 habitants

La nouvelle fonctionnalité se présente sous la forme d’un calque de carte. Une fois activé, le calque affiche pour chaque zone une moyenne des nouveaux cas de Covid-19 sur sept jours pour 100 000 habitants. De plus, le service de cartographie affiche également si la moyenne est en hausse ou en baisse. Un code couleur permet de se réparer plus facilement. Une zone affichée en rouge est bien évidemment une zone dans laquelle les cas sont plus nombreux.

Le nouveau calque pour la pandémie de Covid-19 sera disponible pour tous les utilisateurs d’Android et d’iOS dans les 220 pays et territoires supportés par Google Maps à travers le monde. Cette fonctionnalité se révèlera très utile pour les voyageurs. Ces derniers pourront ainsi planifier leur trajet en fonction du taux de contamination et éviter les régions trop infectées.

Google Maps ne cesse de s’améliorer et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs. Il y a deux semaines, l’application est enfin revenue sur l’Apple Watch après trois ans d’absence. D’ailleurs, Maps est bien plus qu’un service de cartographie et cette nouvelle fonctionnalité liée au Covid-19 le prouve. L’application est aussi un excellent service de navigation se servant de l’intelligence artificielle pour prédire le trafic routier.

Source : Ubergizmo