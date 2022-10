Google Messages prépare un changement notable pour les usagers

Google Messages © Google

La semaine dernière, nous vous rapportions les nouvelles fonctionnalités à venir sur l’application Google Messages. Transposition de messages vocaux à l’écrit, lecture de vidéos YouTube directement sur l’application, rappels, possibilité de répondre à un message spécifique… Les utilisateurs ont été gâtés. Alors que cette mise à jour sera disponible prochainement, Google planche également sur une nouvelle façon de montrer si un message a bien été reçu et lu.

Pour rappel, Google Messages utilise le protocole RCS qui inclut des fonctionnalités de chat. Comme sur WhatsApp ou Messenger, il est ainsi possible de savoir si votre interlocuteur a lu votre message et s’il est en train d’écrire. Actuellement, Google utilise les mots « distribué » (accusé de réception) et « lu » (indicateur de lecture). Mais cela pourrait bel et bien changer à l’avenir. Comme le révèle 9To5Google, l’entreprise teste actuellement une nouvelle manière d’indiquer ces informations à l’aide de coches.

Google Messages : deux nouveaux indicateurs en cours de test

Concrètement, Google Messages affiche une seule coche quand le message a été envoyé. Celle-ci devient cerclée quand le message a été livré sur le smartphone de votre correspondant. Et quand ce dernier l’a lu, deux coches cerclées apparaissent.

Ces indicateurs plus discrets ont le mérite de désencombrer l’écran. Mais certains les trouveront sûrement moins lisibles que les anciens et auront besoin de temps pour s’y faire. Il est toutefois possible que ces indicateurs de nouvelle génération ne soient jamais déployés chez tous les utilisateurs.

Car pour le moment, il ne s’agit que d’un test, une poignée de personnes ayant eu le droit à ces nouvelles coches. Pensez-vous qu’elles sont pertinentes pour savoir si un message a bien été réceptionné et consulté ? Ou préférez-vous les indicateurs écrits ?