Google Photos : l’interface se transforme, dites adieu à cet onglet légendaire

La nouvelle mise à jour de Google Photos bouleverse totalement l’interface de l’application sur iOS et Android. Faites vos adieux au légendaire onglet Bibliothèque de Google Photos, remplacé par Collections.

Il existe une astuce efficace pour vous permettre de libérer beaucoup d’espace de stockage sur Google Photos si vous accumulez les médias. Une bonne façon d’éviter de passer à caisse pour aller au-delà de la limite de 15 Go de Google.

Bien sûr, supprimer du contenu reste le moyen le plus efficace de faire de la place sur votre compte. Encore faut-il s’y retrouver au milieu de tous ces souvenirs. La nouvelle interface de Google Photos pourrait vous aider à y voir plus clair.

Google Photos revoit totalement son interface, découvrez le nouvel onglet Collections

La dernière mise à jour de Google Photos remanie complètement l’interface de l’application. La célèbre Bibliothèque devient Collections afin de vous faciliter la tâche lorsque vous recherchez du contenu. La section susnommée affiche une grille en 2×2. Ici, vos médias sont rangés dans plusieurs sous-dossiers. Vos albums, les photos et vidéos enregistrés sur votre appareil et les documents sont rangés séparément.

Notez que dans Collections, vous trouverez non seulement vos albums privés, mais aussi ceux partagés avec vous dans un seul et même sous-dossier. En haut du nouvel onglet remplaçant la Bibliothèque, apparaissent les catégories « favoris », « archive » et deux autres tuiles en fonction de vos habitudes d’utilisation.

En revanche, la mise à jour de Google Photos, qui supporte l’IA Gemini, sonne le glas de la section Utilitaires. Pour trouver vos médias masqués, vous devez vous rendre en bas de Collections et cliquer sur « verrouillé ». Si vous souhaitez libérer de l’espace, il faut cliquer sur votre photo de profil.

Google précise que Collections commence à être déployé pour tous les utilisateurs de Google Photos sur Android et iOS. Mettez à jour l’application sur votre smartphone pour apprécier ces changements. Si Collections n’apparaît, il faudra patienter encore un peu.

