Xiaomi Redmi Note 13, Note 13 Pro et Note 13 Pro+ pas chers : où les acheter au meilleur prix ?

Xiaomi continue de s’imposer sur le marché européen grâce à ses smartphones au très bon rapport qualité/prix. Une fiabilité exemplaire, des fonctionnalités haut de gamme et une puce performante. La série des Redmi Note couvre l’entrée de gamme au milieu de gamme et se permet de tutoyer les géants du secteur avec un tarif d’entrée moitié moins élevé que les téléphones les plus onéreux. Le Note 13 Pro+ embarque le MediaTek Dimensity 7200-Ultra et une somptueuse dalle AMOLED rafraichie à 120 Hz. Voici où trouver les Xiaomi Redmi Note 13 moins chers et au meilleur prix.

Où acheter Redmi Note 13, Note 13 Pro et Note 13 Pro+ au meilleur prix ?

La nouvelle gamme de Xiaomi est disponible à l’achat sur le site du fabricant mais aussi chez les revendeurs spécialisés. Les prix sont assez variés, cela va de 199 € pour le Redmi d’entrée de gamme à 499 € pour la version la plus poussée.

Xiaomi Redmi Note 13 :

Xiaomi Redmi Note 13 Pro :

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ :

Voici les tarifs officiels :

Redmi Note 13 6 Go / 128 Go à 199 €

Redmi Note 13 8 Go / 128 Go à 229,90 €

Redmi Note 13 8 Go / 256 Go à 249,90 €

Redmi Note 13 Pro 5G 8 Go / 256 Go à 299,90 €

Redmi Note 13 Pro 8 Go + 256 Go à 349,90 €

Redmi Note 13 Pro 12 Go + 512 Go à 399,90 €

Redmi Note 13 Pro Plus 8 Go + 256 Go à 469,90 €

Redmi Note 13 Pro Plus 12 Go + 512 Go à 499,90 €

Pour l’instant, les réductions se comptent sur le doigt d’une seule main. La version Pro 8 Go et 256 Go de stockage bénéficie d’une promotion de 5% sur Amazon. Le prix passe donc de 399 € à 378,99 euros. Sur Rakuten, le même modèle subit une toute petite réduction de 2%, permettant de l’obtenir à 391 €. Il est bon de préciser que sur le site officiel de Xiaomi, le Redmi Note 13 8 Go et 128 Go de stockage est au même prix que la version 6 Go, soit 199 €.

Quelles sont les caractéristiques des Xiaomi Redmi Note 13 ?

Les smartphones de la gamme Redmi couvrent l’entrée de gamme jusqu’au milieu de gamme. Le 13 Pro+ se positionne comme un challenger redoutable au Samsung Galaxy A54 5G et Oppo Reno 8 5G tout en ayant un placement tarifaire encore plus attrayant. Les Honor Magic6 Lite et Magic V2 sont également dans sa ligne de mire.

Xiaomi Redmi Note 13 :

Écran : AMOLED 6,67″ 1080 x 2400, jusqu’à 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 685

Stockage : 128 ou 256 Go

Mémoire vive : 6 ou 8 Go de ram

Module photo : caméra principale de 108 Mpx, objectif ultra grand-angle de 8 Mpx et objectif macro de 2 Mpx

Batterie : 5000 mAh

Xiaomi Redmi Note 13 Pro :

Écran : AMOLED 6,67″, 2712 x 1220 pixels, jusqu’à 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Stockage : 256 ou 512 Go

Mémoire vive : 8 ou 12 Go

Module photo : objectif principal de 200 Mpx, ultra grand-angle de 8 Mpx, macro de 2 Mpx

Batterie : 5100 mAh



Xiaomi Redmi Note 13 Pro + :

Écran : CrystalRes AMOLED 6,67″, 2712 x 1220 pixels, jusqu’à 120 Hz

Processeur : MediaTek Dimensity 7200-Ultra

Stockage : 256 ou 512 Go

Mémoire vive : 8 ou 12 Go

Module photo : objectif principal de 200 Mpx, ultra grand-angle de 8 Mpx et macro de 2 Mpx

Batterie : 5000 mAh

Le design ne change pas beaucoup par rapport à la série des Redmi Note 13. Le 13 Pro+ a toutefois un écran incurvé sur les côtés, ce que n’avait pas son prédécesseur.

