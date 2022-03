Gran Turismo 7 : face à la grogne, 1 million de crédits offerts et une flopée d’ajustements

Outre le plantage des serveurs, la mise à jour 1.07 de Gran Turismo 7 a fait fondre les récompenses des courses. Face à la colère de la communauté, Polyphony Digital s’efforce de faire amende honorable en promettant des ajustements et un bonus de 1 million de crédits.

Gran Turismo 7 – Crédit : Sony Computer Entertainment

Gran Turismo 7 est sorti le 4 mars dernier, soit 25 ans après le lancement de la célèbre franchise de course automobile. Malgré un gameplay plutôt salué dans l’ensemble, les joueurs ont toutefois rapidement grincé des dents. En cause, l’incitation à céder aux microtransactions pour s’offrir de nouveaux véhicules de choc, la quête des crédits étant très chronophage. Ce qui passe mal, les joueurs ayant déjà dû passer à la caisse pour acquérir le jeu.

Ainsi, certains n’ont pas hésité à infliger de très mauvaises notes au titre sur Metacritic. Ils sont également nombreux à avoir eu recours à cette technique permettant d’amasser des crédits gratuits sur Gran Turismo 7. Il faut dire que depuis le déploiement du patch 1.07 (qui a d’ailleurs fait planter longuement les serveurs), les récompenses des courses ont été nerfées alors même qu’elles n’étaient déjà pas très copieuses.

Gran Turismo 7 : Polyphony Digital veut faire amende honorable

Face à la colère de ses ouailles, Polyphony Digital a tenté d’éteindre le feu sur le blog de PlayStation. Après de plates excuses, le président Kazunori Yamauch a annoncé que les personnes ayant acquis le jeu avant le 25 mars auront le droit à un dédommagement de 1 million de crédits (en se connectant jusqu’au 25 avril). Une mise à jour déployée début avril devrait en outre permettre de calmer la grogne. « Le nombre d’Évènements sera augmenté, et nous ré-établirons le système de récompense avec un meilleur équilibre à travers tout le jeu », peut-on ainsi lire.

Concrètement, les rétributions seront gonflées sur une flopée de courses (en ligne et en mode solo). Notamment à hauteur de 100 % en moyenne sur les évènements de la seconde moitié des Worlds Circuits. Du reste, 8 nouveaux évènements « Course d’Endurance » feront leur apparition, avec de plus grosses gratifications à la clé. Notez également que le plafond des crédits non-achetés passera à 100 millions (au lieu de 20 millions).

Le studio prévoit également d’autres améliorations afin de contenter les joueurs, Gran Turismo 7 ayant vocation à être constamment étoffé par du contenu frais. Nouveaux évènements World Circuit, addition de courses d’endurance aux missions… il y aura de quoi faire ! À l’avenir, vous pourrez en outre grappiller de précieux crédits en vendant les véhicules de votre garage.

Source : PlayStation Blog