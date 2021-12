GTA Trilogy : un glitch rend la moto de police indestructible

La sortie de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition ne s’est pas déroulée comme prévu. En effet, la collection remastérisée de GTA 3, GTA : Vice City et GTA : San Andreas est sorti depuis seulement quelques semaines, mais les joueurs ont déjà découvert de nombreux bugs.

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition – Crédit : Rockstar Games

Après avoir découvert le plus gigantesque bug qui fait grossir la voiture du joueur jusqu’à ce qu’elle occupe deux voies de la route à elle seule, un autre joueur s’est aperçu d’un glitch qui touche aussi les véhicules du jeu. Il s’agit cette fois-ci des motos de police de San Andreas.

À lire aussi > GTA San Andreas remastérisé choque la communauté LGBT

La moto de police de GTA : San Andreas est indestructible, mais elle inflige aussi des dégâts

L’utilisateur « u/ProneLegacy » a partagé la vidéo de ce glitch sur Reddit. Cette vidéo révèle que les motos de police de San Andreas sont indestructibles. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le joueur attend sur la moto à l’arrêt quand il se fait attaquer par un Balla, un membre d’un gang rival. Celui-ci essaie de blesser le joueur et d’endommager la moto.

Néanmoins, le véhicule protège le joueur qui ne subit aucun dégât de l’attaque du membre du gang rival. La moto résiste effectivement à tous les coups portés par l’ennemi. Elle est tellement solide qu’elle inflige elle-même des dégâts au Balla qui finit par mourir après une trentaine de secondes.

Ce glitch de la moto de police est l’un des nombreux problèmes du remaster. Outre les bugs, des joueurs se plaignent aussi de la qualité des graphismes, surtout pour une collection remastérisée vendue à 59,99 $ sur next-gen. D’ailleurs, les joueurs se sont également aperçus d’un autre glitch de la moto dans le remaster de San Andreas. Celui-ci apparaît au hasard. Il attache tous les PNJ décédés à l’arrière du pneu de la moto pilotée par le joueur. À l’instar du bug de la voiture, ce glitch est en fait un problème récurrent de la trilogie GTA originale. En fait, certains bugs de GTA : San Andreas sorti en 2004 n’ont pas été supprimés dans le remaster.

Source : Screen Rant