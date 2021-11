Hawkeye : date de sortie, bande-annonce, distribution et actualités

Cela fait de lui le dernier des six Avengers originaux à obtenir son propre projet MCU, en quelque sorte. Iron Man de Robert Downey Jr., Captain America de Chris Evans et Thor de Chris Hemsworth avaient une trilogie de films. Black Widow de Scarlett Johansson a eu son propre film plus tôt cette année.

Ce n’est pas trop tôt et n’est que justice sachant que le personnage est un leader dans le comique original. Nous verrons donc ci cette série arroge a l’œil de faucon une place susceptible de le faire devenir un leader dans la suite du MCU.