Hawkeye : Jeremy Renner ne veut plus regarder Avengers Endgame

C’est aujourd’hui que la série Hawkeye s’apprête enfin à débarquer sur Disney+. Fort des succès récents de WandaVision et Loki, Marvel espère bien réitérer l’exploit avec cette nouvelle production. Pour cette première aventure en solitaire, Hawkeye verra son monde bouleversé, alors qu’il profite des fêtes de Noël en famille. Un grand danger semble imminent et le héros devra tout mettre en oeuvre pour sauver son monde. Si dans une récente interview, Renner a avoué qu’il se verrait bien prendre la tête des Avengers, il y a pourtant un film de la franchise qu’il ne souhaite plus revoir : Endgame.

Avengers : Endgame, un souvenir complexe pour Renner – Crédit : Marvel Studios

Lors d’un récent échange avec la presse, le comédien s’est exprimé plus largement sur ce choix personnel étonnant. Et la raison est plus surprenante qu’il n’y paraît.

Pourquoi Renner ne veut plus voir Avengers : Endgame ?

« J’ai vu le film lors de sa première mondiale. Parce que cela nous permettait de célébrer sa sortie, tous ensemble. Nous avons tous ri et pleuré ensemble. Mais je ne regarderais plus ce projet. Cela a été une expérience vraiment difficile. On se sentait comme des membres du public, c’était assez génial à vivre. On a vraiment partagé une belle expérience. Mais je ne pourrais pas recommencer » explique ainsi Renner. Le lien entre les comédiens est d’ailleurs toujours présent. Ils continuent de partager régulièrement sur un groupe privé sur les réseaux sociaux. Même si certains sont partis vers d’autres opportunités, personne n’a oublié cette aventure qui les lie à jamais.

« Ce n’est pas parce que vous mourrez à l’écran que tout se termine dans la vraie vie. On continue d’ailleurs nos conversations de groupe. Nous sommes devenus des amis et nous parlons rarement de travail. On se dit tout de nos enfants, nos joies, nos peines, nos mariages ou nos divorces. C’est un lien spécial. Je les aime si fort » ajoute d’ailleurs le comédien. Pas étonnant donc que Renner ne veuille plus voir Endgame, pour ne pas avoir à pleurer sans cesse.

Renner s’apprête aujourd’hui à dévoiler le premier épisode de Hawkeye au grand public. En attendant de voguer vers de nouveaux projets ?

