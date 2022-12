HBO Max et Discovery+ fusionnent : encore un nouveau service de streaming

HBO Max et Discovery+ vont fusionner l’année prochaine pour un nouveau service qui s’appellera Max. Ce service comprendra les contenus DC Comics, HBO, Warner Bros et Discovery, dont Batman, Superman, The Matrix, Game of Thrones, House of the Dragon, Rick et Morty, etc.

HBO Max © Warner

Au cours de l’été, la Warner Bros. Discovery a annoncé qu’elle combinerait ses deux services de streaming, HBO Max et Discovery Plus, en 2023. Le nouveau service de streaming devait initialement faire ses débuts à l’été 2023, mais il a ensuite été repoussé au printemps. Plusieurs sources affirment que ce nouveau service s’appellerait « Max ».

Max : que contiendra le nouveau service de streaming de Warner Bros ?

Selon CNBC, les dirigeants de Warner Bros. Discovery avaient envisagé plusieurs noms, dont BEAM. Max étant le favori. D’autres noms sont toujours envisagés et examinés par les avocats de la société. Lorsque le service fera ses débuts, l’application qui l’accompagne aura différents hubs, offrant aux utilisateurs un accès facile aux chaînes qu’ils souhaitent regarder, comme DC Comics, Discovery, HBO ou Warner Bros.

Vu les têtes d’affiches, il y a de fortes chances que ce nouveau service soit un succès. En revanche, plusieurs controverses entourent son déploiement. Le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a pris des mesures pour augmenter ses bénéfices au cours des derniers mois, en taillant dans la programmation d’HBO Max et en annulant également des projets très attendus comme un nouveau film Batgirl. Dans le même temps, Zaslav a aussi salué et soutenu des projets comme The Flash, que certains ont vu comme une décision étrange, compte tenu des problèmes récents avec l’acteur principal du film.

Avec des concurrents comme Disney+, Netflix et d’autres qui augmentent leurs prix et deviennent plus agressifs avec des abonnements abordables financés par la publicité, on peut se demander combien coûtera le nouveau service de Warner Bros. Discovery et quel type d’options seront disponibles. Actuellement, HBO Max est l’une des options de service les plus chers du marché outre-atlantique, à 14,99 $ par mois, sans publicité.

Source : CNBC