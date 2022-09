House Of The Dragon : l’épisode 6 a battu ce surprenant record de Game of Thrones

Un record de Game of Thrones a été étonnamment battu par House of the Dragon dans l’épisode 6. Ce record concerne l’une des toutes premières scènes de l’épisode, avec Rhaenyra.

House of the Dragon (épisode 6) © HBO

ATTENTION : cet article contient des spoilers de House of the Dragon

L’épisode 6 de House of the Dragon a battu un record surprenant de Game of Thrones dans ses cinq premières minutes. La succession d’une nouvelle génération de Targaryen commence à prendre forme dans cet épisode, avec Alicent et Rhaenyra en pleine guerre mentale et émotionnelle alors qu’elles luttent pour que leurs familles respectives héritent du trône de fer…

La plus longue scène de toute la franchise

Rhaenyra continue de faire ce qu’elle veut, même si elle ne trompe personne avec son mariage avec Laenor, et fait maintenant face aux conséquences alors que les ennemis commencent à se retourner contre ses enfants et à remettre en question leur lignée. Bien qu’Alicent ne soit pas une Targaryen par le sang, sa relation avec Rhaenyra devient (déjà) un facteur déterminant dans la destruction de la maison Targaryen et les troubles qui en résultent à Westeros.

Le premier mouvement d’Alicent dans l’épisode 6 se produit directement après que Rhaenyra a donné naissance à son troisième enfant. La reine ordonne de voir l’enfant (probablement pour qu’elle puisse déterminer sa filiation) et, ne voulant pas partir sans son enfant, Rhaenyra s’approche des chambres de la reine, dans une longue scène.

Cette scène est la plus longue de l’histoire de Game of Thrones : les cinq minutes qu’il faut à Rhaenyra pour donner naissance, puis à mettre les pieds dans les appartements d’Alicent n’ont été réalisés qu’en deux prises, Mashable rapportant que chaque scène dure plus de deux minutes et demie.

Pour référence, les plans les plus longs de Game of Thrones incluent une introduction de deux minutes et 15 secondes à Mole Town dans la saison 4, épisode 8, deux séquences d’une minute et demie suivant Arya Stark à travers Port-Réal dans la saison 8, épisode 5 et un prélude d’une minute à la bataille de Winterfell dans l’épisode 3 de la saison 8.

