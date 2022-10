iOS 16.1 : ces nouvelles fonctions arrivent sur votre iPhone dès aujourd’hui

L’iPhone 14 © Apple

Apple a déployé la dernière version de son système d’exploitation il y a quelques semaines. iOS 16 apporte plusieurs fonctionnalités bien senties aux utilisateurs à l’instar du retour haptique du clavier, de l’indicateur de pourcentage de batterie ou encore de l’annulation de l’envoi d’e-mails. En ce début de semaine, une nouvelle itération est en cours de déploiement : iOS 16.1. Celle-ci inclut également des nouveautés intéressantes que nous allons vous détailler rapidement ci-dessous.

Pour commencer, Apple facilite le partage de photos et de vidéos avec vos proches via un dossier partagé iCloud. Jusqu’à six personnes peuvent interagir avec pour ajouter, modifier et supprimer des fichiers. Par ailleurs, vous pouvez désormais profiter d’Apple Fitness+ directement sur votre iPhone sans avoir à utiliser une Apple Watch. Certaines données passeront toutefois à la trappe à l’instar de la mesure du rythme cardiaque.

Le Dynamic Island devient plus complet avec iOS 16.1

Autre fonction apportée par iOS 16.1, le partage des clés via Apple Wallet s’améliore. Il est désormais possible de transmettre vos clés numériques (voiture, chambre d’hôtel, porte d’entrée) à vos proches via d’autres applications comme WhatsApp.

L’écran de verrouillage s’agrémente en outre de widgets dynamiques qui seront investis par des applications tierces. Vous pourrez par exemple suivre l’évolution de votre course ou de votre commande Uber. Et voir l’évolution en direct des scores des joutes sportives qui vous intéressent sans avoir à déverrouiller votre smartphone.

À noter que le Dynamic Island, fonction phare de l’iPhone 14 Pro, mettra également en avant ce type d’informations contextuelles. Qui plus est, l’îlot dynamique est désormais compatible avec le mode à une main de l’iPhone. Enfin, la mise à jour apporte la prise en charge de Matter. Un nouveau standard dédié à la maison connectée qui permet de faire communiquer facilement tous vous objets intelligents compatibles (quelle que soit la marque) et de les piloter depuis l’écran de votre iPhone.

