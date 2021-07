iPhone 13 : Apple augmente la production de 20% en prévision d’une forte demande

Apple souhaiterait porter la production initiale des modèles d’iPhone 13 de cette année à 90 millions d’unités jusqu’à la fin de l’année, soit une augmentation pouvant atteindre 20 % par rapport aux 75 millions d’unités de la série d’iPhone 12 produites l’année dernière.

Gamme iPhone 13 – Crédit : Weibo @邦克仕Benks

La principale raison de la commande d’un plus grand nombre d’iPhone est que l’entreprise pense probablement que les téléphones de cette année connaîtront des ventes plus importantes. Cela pourrait s’expliquer par la vaccination qui progresse dans le monde, ou simplement car les prochains modèles seront plus intéressants que les modèles actuels. Apple chercherait également à profiter des sanctions imposées à Huawei pour lui voler ses parts de marché.

Selon le rapport, la gamme d’iPhone de cette année – dont les noms de code sont D16, D17, D63 et D64 – empruntera un design introduit avec l’iPhone 12 en 2020, mais avec quelques nouvelles fonctionnalités. De plus, il s’agira également de la deuxième mise à jour de l’iPhone prenant en charge les réseaux 5G, ce qui pourrait pousser encore plus de personnes à changer leur ancien smartphone.

Les iPhone 13 semblent plus intéressants que les iPhone 12 de l’année dernière

Cette année, la gamme d’iPhone 13 devrait mettre l’accent sur les améliorations du processeur, de l’appareil photo et de l’affichage. En effet, les nouveaux iPhone utiliseront une puce A15 très puissante produite par TSMC, qui sera probablement à nouveau le processeur le plus puissant cette année.

Les iPhone 13 utiliseront également des caméras plus imposantes, ce qui permettra d’améliorer significativement la qualité des clichés pris par les téléphones. Une coque nous avait d’ailleurs récemment donné un aperçu de la taille de l’énorme module photo de l’iPhone 13 Pro Max.

Cependant, la nouveauté la plus attendue des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max est probablement l’utilisation d’un écran 120 Hz LTPO (oxyde polycristallin à basse température), capable de faire varier dynamiquement sa fréquence de rafraîchissement en fonction du contenu affiché. Il s’agit d’une technologie déjà présente chez de nombreux concurrents comme le Galaxy S21 Ultra de Samsung ou le OnePlus 9 Pro, mais qu’Apple aura mis du temps à adopter sur ses smartphones.

On peut également noter que les iPhone 13 profiteront d’une encoche légèrement plus petite que les modèles précédents. De plus, les iPhone 13 auront tous de plus grosses batteries, ce qui ne sera pas de trop pour alimenter l’écran 120 Hz sur les modèles Pro.

Source : Bloomberg