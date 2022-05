Jason Statham dans le MCU, des effets spéciaux époustouflants dans Avatar 2, la durée de vie des batteries Tesla, c’est le récap’ de la semaine￼

La bande annonce d’Avatar 2 est bluffante, Jason Statham pourrait endosser le costume d’un héros Marvel, les batteries Tesla se dégrade et on vous explique pourquoi, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que Dark Vador aurait pu connaître une toute autre mort dans Le retour du Jedi, la réalisatrice d’Obi-Wan Kenobi explique pourquoi la série se déroule 10 ans après La Revanche des Sith. Nos confrères de Giant Freakin Robot affirment que Jason Statham pourrait bientôt rejoindre le MCU et la bande-annonce d’Avatar 2 dévoile des progrès techniques impressionnants en matière d’effets spéciaux.

Jason Statham pourrait intégrer le MCU…

Si l’on en croit les informations du site Giant Freakin Robot, Jason Statham pourrait être à l’affiche d’une future production Marvel. Si les rumeurs sont justes, reste à savoir quel personnage du MCU sera interprété par l’acteur britannique. Nos confrères envisagent Union Jack, redoutable au combat, qui collerait parfaitement avec les appétences cinématographiques de Jason Statham.

Jason Statham dans Fast & Furious 8 – Crédit : Universal Pictures

On vous en dit plus sur la temporalité de la série Obi-Wan Kenobi

Alors que la série Obi-Wan Kenobi sortira le 27 mai, la réalisatrice Deborah Chow a profité d’une interview accordée à Entertainment Weekly pour expliquer pourquoi la série se déroule 10 ans après l’épisode III. La réalisatrice explique que le programme s’attachera à décrire le moment de transition qui permet à Obi-Wan de sortir d’une période de vie particulièrement sombre suite aux évènements de l’épisode III et de passer de la douleur à la sagesse.

Obi-Wan Kenobi – Crédit : Disney+

Comment les batteries Tesla se dégradent-t-elles avec le temps ?

Un rapport de Tesla vient de révéler en détail la façon dont les batteries de la société se dégrade au fil du temps et de la distance parcourue. On constate notamment dans ce document que pour les Tesla Model S et X, la capacité de la batterie baisse rapidement au cours des premiers milliers de kilomètres, avant de commencer à baisser de manière plus linéaire par la suite. L’âge de la batterie ne semble pas être pris en considération dans ce nouveau rapport.

Tesla © Unsplash

La mort de Dark Vador aurait pu être bien différente…

Si vous êtes fans de Star Wars, vous savez que Dark Vador tient ses brûlures de sa chute dans la lave de Mustafar où « il devient Dark Vador sans la moindre trace d’Anakin ». Mais saviez-vous que ce destin tragique formant une boucle provient d’un texte rédigé en 1983, soit bien avant le prélogie ? Si George Lucas avait envisagé une autre mort pour Dark Vador, il a fini par opter pour cette fin qui « boucle la boucle », où Dark Vador nait dans les flammes après avoir été sauvé par Luke Skywalker.

George Lucas a pensé à tout ! – Crédit : Lucasfilm

Avatar 2 : la technologie fait un bond en avant remarquable

Plus de 10 ans après le premier opus, la sortie d’Avatar 2 approche doucement mais sûrement, et le premier trailer promet de nous en mettre plein les yeux. Il est évident que les effets spéciaux ne cessent de se perfectionner, et dix ans après le premier Avatar de James Cameron, cette bande-annonce dévoile un photoréalisme saisissant, avec des peaux encore plus détaillées pour le peuple de Pandora et des scènes dans l’eau époustouflante. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir les premières images d’Avatar 2.

Avatar a bien évolué techniquement – Crédit : 20th Century Studios

Nos tests et dossiers de la semaine

Le Yeedi Vac 2 Pro ne nous a pas convaincus

Même si l’on reconnait que le Vac 2 Pro nettoie plutôt bien et que son autonomie est largement acceptable, ce robot Yeedi ne nous a pas convaincus et l’on avoue trouver mieux chez les concurrents pour le même prix. La fonction lavage est inutile, l’application mobile est largement perfectible et la navigation est imparfaite. Vendu à 379,99 euros, le Vac 2 Pro est encore un peu cher pour ce qu’il propose.

Yeedi Vac 2 Pro – Crédit : Frédéric Monflier

Le Dell Alienware X14 est parfait pour les joueurs qui ont la bougeotte

Avec son format 14 pouces, ses performances et son poids contenu, le Dell Alienware X14 est idéal pour être emporté partout. Ce PC portable gamer vous ravira grâce à son écran lumineux, son clavier RGB, sa connectique complète ou encore son refroidissement efficace. On regrette le niveau sonore parfois très élevé et l’absence d’empreintes digitales. À noter que ce PC pour joueurs n’est pas donné puisqu’il est vendu à partir de 1947 euros.

Dell Alienware X14 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Les meilleures séries à regarder en streaming ce mois-ci

Ce mois-ci encore, les plateformes de streaming proposent un contenu riche et varié ! Pour vous aider, nous avons sélectionné pour vous les meilleures productions à retrouver sur Disney+, Prime Video, Netflix ou encore Apple TV+. Rendez-vous dans notre dossier dédié pour découvrir nos immanquables du mois de mai 2022 !

