Johnny Depp remporte son procès en diffamation contre Amber Heard

Le procès en diffamation intenté par Johnny Depp contre son ex-épouse Amber Heard s’est enfin terminé après six semaines. Ce procès ultra médiatisé et filmé en continu a résonné dans le monde entier. Après 13 heures de délibérations, le verdict du jury est tombé. Amber Heard a été reconnue coupable de diffamation contre Johnny Depp.

Johnny Depp lors du procès contre Amber Heard – Crédit : Law&Crime Network / YouTube

Le jury composé de cinq hommes et de deux femmes a estimé qu’Amber Heard avait agi avec « une intention malveillante » en se faisant passer comme une victime de violences conjugales. L’actrice qui risque d’être coupée au montage d’Aquaman 2 accusait son ex-mari de violences et d’agressions sexuelles. Elle avait notamment témoigné en pleurs face à « l’amour de sa vie » en décrivant la première fois où elle aurait été physiquement agressée par lui.

Amber Heard doit verser 10,35 millions de dollars à Johnny Depp

Le jury du tribunal de Fairfax où s’est déroulé le procès a donné raison à Johnny Depp sur les trois motifs de sa plainte en diffamation contre Amber Heard. Il voulait lui attribuer 15 millions de dollars, 10 millions de dollars de compensation et 5 millions de dollars de dommages punitifs.

Néanmoins, le montant maximal des dommages punitifs dans l’État de Virginie est fixé à 350 000 dollars. Johnny Depp recevra donc 10,35 millions de dollars. D’ailleurs, l’acteur de Pirates des Caraïbes qui ne reviendra jamais dans la franchise n’était pas présent dans la salle. Il s’est rendu au Royaume-Uni avant même la fin des délibérations. Il avait un évènement avec le guitariste de rock Jeff Beck. Bien entendu, la juge Penney Azcarate avait confirmé qu’aucune des deux parties n’était obligée d’assister à la lecture du verdict. Amber Heard avait tout de même décidé d’être présente.

Le jury a tout de même octroyé une petite victoire à Amber Heard. Il a aussi reconnu Johnny Depp coupable de diffamation à cause d’une déclaration de son avocat dans le Daily Mail. Johnny Depp doit donc verser 2 millions de dollars de compensation financière à son ex-épouse. Enfin, le verdict du procès opposant Johnny Depp et Amber Heard vient de tomber, mais les fans avaient déjà choisi leur favori depuis longtemps sur Internet. Le procès très médiatisé avait effectivement suscité une vague de haine contre Amber Heard et un déferlement de soutien pour Johnny Depp.

Source : We Got This Covered