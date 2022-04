La Pixel Watch de nouveau repérée sur le site de Google, le lancement approche

Cela fait maintenant plusieurs années que les fans de Google attendent la première montre connectée du fabricant, et son lancement pourrait bien être imminent. Elle a déjà été repérée avant l’annonce sur le site de Google.

Les premières informations sur la Pixel Watch sont apparues il y a environ un an, nous donnant un premier aperçu de la première montre connectée de Google. À l’époque, nous nous attendions à ce que le gadget soit lancé fin 2021 aux côtés des Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Google Pixel Watch – Crédit : Jon Prosser

Cependant, Google n’a finalement pas révélé la Pixel Watch en octobre dernier, et nous attendons depuis avec impatience l’arrivée de la montre. Google aurait décidé à plusieurs reprises de repousser le lancement de sa montre connectée, mais l’attente pourrait bientôt prendre fin.

Comme vient de le dévoiler le leaker Evan Blass sur Twitter. En effet, il a posté une capture d’écran de ce qui semble être d’un « tutoriel interactif » qui montrerait aux gens comment utiliser les fonctionnalités de la Pixel Watch. L’image ne montre pas la montre, bien que Google ait déjà malencontreusement déjà dévoilé le design lui-même, mais présente un menu déroulant sur lequel on peut lire « Wear OS 3.1 », une des versions du système d’exploitation du géant américain. Cette référence est assez étonnante, puisque la dernière version de Wear OS disponible est la version 3.2.

Le lancement de la Pixel Watch serait imminent

Selon les informations d’Evan Blass, cette fuite confirme que le lancement de la Pixel Watch, pour l’instant connue sous son nom de code « Pixel Rohan », arrive à grands pas. D’après les fuites précédentes, la Pixel Watch pourrait être dévoilée dès le mois de mai 2022 à l’occasion de la conférence annuelle Google I/O. Google pourrait également profiter de cette conférence pour annoncer son nouveau smartphone abordable, le Pixel 6a.

En attendant, on sait que la montre pourrait embarquer 32 Go de stockage. Aucune smartwatch sous Wear OS n’est équipée d’un tel espace de stockage. La Galaxy Watch 4 de Samsung est actuellement la meilleure dans ce domaine avec ses 16 Go de stockage. Les utilisateurs de la Pixel Watch pourront donc installer un très grand nombre d’applications sans se soucier de leur stockage.