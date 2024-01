La PS5 Slim prend des couleurs, un trailer pour The Walking Dead The Ones Who Live : c’est le récap’ !

Sony décline la PS5 Slim en trois nouveaux coloris présentés au CES 2024, la dernière série The Walking Dead : The Ones Who Live a droit à une première bande-annonce, la mise à jour KB5034122 pour Windows 10 corrige des failles critiques : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur nos actualités les plus consultées de la veille. Hier, on découvrait que TomTom arrêtait de vendre des GPS, la liste des smartphones Samsung compatibles avec le futur Android 15, et de nouvelles images du Galaxy S24 avant sa sortie. Ce jeudi au programme, c’est PS5 Slim, The Walking Dead : The Ones Who Live et Windows 10. Bonne lecture !

Quoi de neuf dans la dernière mise à jour pour Windows 10 ?

© Envato

Pour commencer l’année sous les meilleures auspices, le géant de Redmond vous invite à télécharger la mise à jour KB5034122 pour Windows 10. Celle-ci permet de boucher 34 failles dont deux considérées comme critiques : la première vulnérabilité permet de faire fi de la fonction de sécurité Kerberos. L’autre faille critique permet d’exécuter du code à distance via Hyper-V. Après le bug de l’imprimante HP, la nouvelle mise à jour permet de venir à bout d’autres problèmes signalés par la communauté. Pour certains bugs particulièrement embêtants, le déploiement de KB5034122 s’avère ainsi salvateur.

Le premier trailer de The Walking Dead : The Ones Who Live

Andrew Lincoln as Rick Grimes – The Walking Dead: The Ones Who Live _ Season 1 – Photo Credit: Gene Page/AMC

Enfin ! Après plusieurs teasers, The Walking Dead : The Ones Who Live a enfin droit à son premier trailer. La série signe le retour de Rick qui sera accompagné de Michonne dans ce spin-off qui succède au monstrueux succès The Walking Dead : Daryl Dixon. AMC annonce que The Walking Dead : The Ones Who Live arrive le 25 février (également sur AMC+). Pas de date de sortie en France mais on imagine que comme The Walking Dead : Daryl Dixon, Paramount+ s’occupera de la diffusion. Nous nous chargerons de les contacter pour avoir plus d’infos à ce propos.

La PS5 Slim se décline en trois nouveaux coloris au CES 2024

© Sony

La PS5 Slim n’est disponible que depuis quelques mois, mais Sony se prépare déjà à sortir une nouvelle façade pour la console. Au CES 2024, le géant nippon présentait un trio de nouvelles couleurs pour les plaques latérales de la PlayStation 5 Slim : rouge, bleu et argent. Ces plaques latérales radicalement différentes de la version blanche de base devraient sortir prochainement. Ces éléments de personnalisation seront vendus à partir de 54,99 $. En France, il faudra probablement garder la même valeur nominale, mais en euros.