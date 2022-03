L’épave de l’Endurance retrouvée, la puce M1 Ultra d’Apple est incroyable, des sites porno sur la sellette, c’est le récap’ de la semaine￼

Cette semaine, on vous raconte pourquoi certains sites pornographiques pourraient bientôt être bloqués et comment réagissent les acteurs concernés. Apple semble avoir tenu ses promesses avec la puce M1 Ultra plus performante que jamais. Zoé Kravitz regrette d’avoir été rejetée faute d’être trop « urbaine » et l’épave de l’Endurance a enfin été retrouvé au large de l’Antarctique 107 ans après son naufrage.

Pornhub, Xhamster, TuKif, Xvideos et Xnxx seront-ils prochainement bloqués ?

En 2020, une loi française est votée obligeant les sites pornographiques à développer des outils pour vérifier l’âge des utilisateurs. Alors que la majorité d’entre eux ont depuis mis en place des solutions de vérification, Pornhub, Xhamster, TuKif, Xvideos et Xnxx n’ont toujours pas de solution concrète et ce malgré les menaces de l’Arcom, dont la dernière action fut de saisir le tribunal judiciaire de Paris. Rendez-vous dans notre dossier dédié pour mieux comprendre la situation et découvrir les réponses des cinq sites concernés par un potentiel blocage.

Les plus gros sites porno sont dans l’œil du cyclone – Crédit : Pornhub

Zoé Kravitz rejetée pour être trop « urbaine »

En 2015, Zoé Kravitz se voyait refuser un rôle dans The Dark Knight Rises sous prétexte d’être trop « urbaine ». Si l’actrice ne cherche pas à dénoncer un racisme de la part de Christopher Nolan ou de la Warner, elle estime malgré tout que son rejet est lié à sa couleur de peau et regrette qu’à cette époque, les clichés l’aient emporté au moment de son casting.

Zoe Kravitz, The Batman © Warner Bros.

L’épave de l’Endurance retrouvée 107 ans après son naufrage

En 1915, le navire Endurance sombre dans la mer de Weddell avec à son bord l’explorateur Sir Ernest Shackleton. Lancée début février, l’expédition Endurance 22 a permis de retrouver l’épave du navire, 107 ans après sa disparition. L’épave, particulièrement bien épargnée malgré les décennies, a été localisée grâce à deux drones sous-marin.

Le Monsieur Cuisine Edition Plus de retour dans les rayons de Lidl

Du 10 mars au 16 mars, n’hésitez pas à tenter de vous procurer le Monsieur Cuisine Edition Plus de Lidl, qui signe son grand retour en rayons. Pendant cette période, le robot cuisine aux multiples fonctions est bradé à 199 euros, soit 30 euros de moins que son prix de base, à condition de souscrire à la carte gratuite Lidl Plus. Même si le Monsieur Cuisine Edition Plus est assez basique, il reste deux fois moins cher que le Monsieur Cuisine Smart.

Monsieur Cuisine Plus chez Lidl – Crédit : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

La puce M1 ultra d’Apple est une révolution

Apple semble avoir tenu ses promesses concernant la puce M1 Ultra, dont le premier benchmark révèle un score monocoeur de 1 793 et un score multicœur de 24 055 selon le site Geekbench. Cette nouvelle variante de la M1 est constituée de deux puces M1 Max montées l’une avec l’autre. Si les sources s’avèrent correctes, les performances de la M1 Ultra devraient donc être incroyables, voire révolutionnaires.

La nouvelle puce M1 Ultra d’Apple – Crédits : Apple

Nos dossiers et tests de la semaine

Notre sélection des plus beaux tatouages Geek

Quand le tatouage rencontre la culture geek ! Si, comme beaucoup, vous envisagez de vous faire tatouer et que vous êtes à la recherche de l’artiste de vos rêves, ce dossier est fait pour vous : notre sélection des 25 meilleures pièces vous permettra de découvrir le travail d’artistes talentueux et dont les dessins originaux ne manqueront sûrement pas de vous inspirer.

10 comics à ne pas louper si vous aimez les sensations (très) fortes

Âmes sensibles s’abstenir ! Si vous êtes fans de gore et d’images brutales, n’hésitez pas à découvrir notre dossier dédié aux comics ultra-violents. Faust, American Vampire, Necronomicon, Crossed, 30 jours de nuit, Bikini Atoll, DoggyBacs, Luther Strode, Black Summer et Hallow County, découvrez ces 10 bande-dessinées qui ne manqueront pas de régaler les amateurs d’atmosphères dérangeantes.

Voici notre sélection des 10 comics ultraviolents – Crédit : IDW Publishing

Le Galaxy S22 Ultra devrait séduire les plus geeks

Samsung propose ici un smartphone particulièrement intéressant. Malgré son design massif et son poids, le Galaxy S22 Ultra reste élégant et on adore son stylet intégré. Sa polyvalence photo, son écran incroyable et sa charge rapide en fond un produit de grande qualité. Cela étant dit, il reste très cher et l’on regrette l’absence de chargeur et de kit mains libres. S’ajoute à ça le processeur Exynos qui n’est pas au niveau du Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Le Galaxy S22 Ultra embarque un stylet, mais est livré sans chargeur, ni kit mains libres.

Sonnette Arlo Vidéo Doorbell : une installation simple et une vidéo de qualité

Outre le fait que la sonnette Arlo Vidéo Doorbell s’installe très facilement, sa prestation est de qualité et ce même après plusieurs mois. Pour 140 euros, vous aurez accès à une sonnette dont la réactivité est excellente et l’image vidéo impeccable. On apprécie particulièrement la présence d’une batterie. À noter toutefois qu’il vous faudra dépenser 40 euros supplémentaires pour souscrire à l’abonnement qui vous permettra de profiter de l’intégralité des fonctions de la sonnette connectée sans fil Arlo.

