Les Anneaux de Pouvoir est un énorme pari pour Amazon

Une série aux forts enjeux © Amazon Studios

En ce moment, les spectateurs continuent de découvrir Les Anneaux de Pouvoir. Un préquel au Seigneur des Anneaux sous forme de série qui promet d’en savoir plus sur le Second Âge en Terre du Milieu. Notamment l’identité de Sauron alors que des indices s’accumulent concernant Halbrand. En attendant, le Hollywood Reporter nous apprend que la série représente un énorme pari pour Prime Video.

En cas d’échec, l’avenir d’Amazon Studios serait tout simplement en danger !

Un risque en termes de finances et d’image

Ce n’est pas un secret, Les Anneaux de Pouvoir représente un budget colossal pour Amazon. À tel point que selon le Hollywood Reporter, Amazon Studios peut tomber en cas d’échec. L’un des initiés de l’industrie déclare, à propos de ce pari financier massif : « C’est trop gros pour se louper ».

Selon un partenaire de l’entreprise, Les Anneaux de Pouvoir représente une occasion pour Amazon de montrer son poids en termes de divertissement. La source déclare : « Le spectacle est très important pour eux. C’est une opportunité pour Amazon de montrer qu’ils peuvent fournir quelque chose avec une audience mais aussi une réception critique et culturelle qu’ils n’ont pas encore eu. Stratégiquement, sur un marché où Netflix ou HBO Max sont en contraction, c’est le moment pour eux de croître. Pas seulement en termes d’argent mais de capacité à attirer talents et projets ».

Amazon Studios assume sa position

Amazon n’a pas peur du risque © Amazon Studios

Jen Salke, PDG d’Amazon Studio, ne nie pas cette importance : « Bien sûr, c’est très important que cela soit un succès. Mais nous sommes une entreprise qui évolue tout le temps, Amazon n’a pas peur du risque ». Le dirigeant admet qu’Amazon Studios se doutait que Les Anneaux de Pouvoir allait recevoir un accueil sceptique : « Nous l’avons tous vu venir, ce n’est pas une surprise ».

Jen Salke s’exprime également à propos du review-bombing et des critiques racistes envers certains acteurs : « Nous avons également aperçu les côtés plus sombres de la façon dont les gens peuvent manipuler les critiques et avoir un point de vue que nous ne soutenons pas ».

Chaque vendredi, Prime Video propose un nouvel épisode des Anneaux de Pouvoir.

