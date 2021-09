Les jeux N64 et Mega Drive de retour sur Nintendo Switch Online, L’USB-C pour port de charge unique, des millions d’appareils bientôt privés d’Internet, le récap’ de la semaine

Enfin un unique port de charge pour les appareils électroniques portables, la liste des jeux N64 et Mega Drive accueillie par le Nintendo Switch Online dévoilée, des millions d’iPhone, de Mac et d’autres appareils privés d’Internet dès le 30 septembre.

Cette semaine, la liste des jeux N64 et Mega Drive bientôt disponibles sur le Nintendo Switch Online a dû faire rêver plus d’un joueur nostalgique. Autres bonnes nouvelles, la dernière mise à jour de la PS5 fait tourner les jeux plus rapidement et l’USB-C, connu pour sa fiabilité et sa robustesse, pourrait enfin devenir le port unique de charge des appareils électroniques portables. L’une de nos actus était moins réjouissante : de nombreux appareils pourraient perdre leur accès à internet à partir du 30 septembre. Plongez-vous dans le récap’ de la semaine pour découvrir les news qui nous ont marqués !

Le premier James Bond accusé de viol par Cary Fukunaga

Le réalisateur de No Time to Die, Cary Fukunaga, s’est exprimé dans une interview avec The Hollywood Reporter sur la misogynie et le respect du consentement envers les femmes du célèbre agent secret britannique dans les premiers films de James Bond. Il a déclaré « le personnage de Sean Connery viole une femme. Elle dit : « Non, non, non », et lui : « Oui, oui, oui ». Ça ne passerait pas aujourd’hui ». Daniel Craig, qui jouera pour la dernière fois l’espion britannique dans No Time to Die, a quelque peu éloigné le personnage de ses comportements archaïques de coureur de jupons. Réalisé et coécrit par Fukunaga, Mourir peut attendre sortira dans les salles le 6 octobre.

Le Nintendo Switch Online accueille de nombreux jeux N64 et Mega Drive

Le Nintendo Direct a levé le voile sur les jeux N64 et Mega Drive que les joueurs pourront redécouvrir dans un nouvel abonnement en octobre sur Le Nintendo Switch Online. Les deux nouvelles manettes sans fil de la Nintendo Switch ont également été annoncées et les joueurs les plus nostalgiques étaient heureux d’apprendre qu’elles étaient inspirées des fameuses manettes des jeux N64 et Mega Drive. Le prix de l’abonnement au catalogue de jeux N64 et Mega Drive n’a pas encore été annoncé, mais Nintendo prévoit de donner plus de détails prochainement. En attendant, n’hésitez pas à découvrir le nouveau catalogue dans notre actu.

USB-C : enfin un port de charge unique

La Commission Européenne vient de publier une proposition de révision de la directive sur les équipements radioélectriques, visant à imposer un système de charge universel, avec une connectique USB-C, sur les smartphones et tablettes, les appareils photo, les consoles de jeux portables, les haut-parleurs portatifs et les casques-micro. La Commission entend également uniformiser les technologies de charge rapide en imposant l’USB-PD (USB Power Delivery). Enfin, la Commission attend des constructeurs qu’ils permettent aux consommateurs d’acheter leurs produits sans chargeur.

La dernière mise à jour de la PS5 fait tourner les jeux plus rapidement

Digital Foundry a publié une vidéo permettant de constater que la nouvelle mise à jour de la PS5, sur les deux versions de la console, permettait de faire tourner les jeux plus rapidement. En effet, la mise à jour améliore les performances des jeux qui tournent désormais entre 1 et 3% plus vite. Ces changements, bien que mineurs, confirment que Sony optimise progressivement la PlayStation 5 afin qu’elle tire le meilleur parti possible de ses composants.

Des millions d’appareils pourraient être privés d’Internet à partir du 30 septembre

Le chercheur et consultant en sécurité Scott Helme a annoncé que plusieurs millions d’iPhone, de Mac, de Smart TV, de PlayStation 3 et d’autres appareils pourraient perdre leur accès à Internet à partir du 30 septembre. Le certificat racine numérique de sécurité DST Root CA X3 expirant à cette date, des millions d’appareils ne pourront pas se mettre à jour pour installer de nouveaux certificats. Vous pouvez retrouver la liste complète des appareils concernés sur le site Let’s Encrypt. Si vous ne pouvez pas mettre à jour vos appareils, la solution sera d’utiliser le navigateur Firefox pour accéder aux sites Web car ce dernier utilise son propre magasin de certificats de sécurité.

Nos dossiers de la semaine

Cette semaine, on fait un point sur l’arrivée du Bluetooth sur la Switch et sur la programmation d’octobre d’Amazon Prime Video et de Netflix.

Les joueurs attendaient cette fonction depuis quatre ans : Nintendo a enfin ajouté l’audio en Bluetooth sur la Switch. C’est une bonne nouvelle en théorie, mais cela a un réel impact sur la latence à subir. En effet, le Bluetooth est certainement la connexion la moins adaptée pour le jeu vidéo puisqu’il induit un temps d’écart entre l’action et son retour audio dans les oreilles du joueur. Nous avons testé pour vous 15 écouteurs sans fil et trois seulement sortent du lot : Seinnheiser CX True Wireless, Oppo Encore Free 2 et Oppo Enco X. Les Jabra Elite 85t et les Melomania Touch de Cambridge Audio obtiennent une mention assez bien. Pour les autres, ils sont tout simplement à proscrire si vous souhaitez des écouteurs Bluetooth pour votre Nintendo Switch.

Beaucoup de nouveautés dans le catalogue Prime Video : Le chapitre 3 d’After arrive enfin pour le plus grand plaisir des fans en plus de la nouvelle saison de The Walking Dead World Beyond. Le remake d’un film d’horreur culte des années 2000 : Souviens-toi l’été dernier sera au programme et pour les amateurs de grands frissons, vous pourrez également avoir accès à REC. Enfin, la plateforme vous permettra de découvrir l’adaptation d’un roman graphique culte, Snowpiercer. Retrouvez le calendrier complet du mois d’octobre dans notre dossier.

Pour le mois à venir, Netflix met les petits plats dans les grands : le géant propose Army of Thieves, préquel du film de Zack Snyder, la nouvelle saison de Family Business ou encore 8 rue de l’humanité, comédie française se déroulant pendant la pandémie de COVID-19 ! L’intégrale du sitcom culte The Office sera également proposée. Enfin la production Netflix The Guilty, remake d’un thriller du même nom, arrivera sur le service de streaming dès le 1er octobre. Rendez-vous dans notre dossier pour connaître le calendrier complet du mois d’octobre.

