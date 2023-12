Meilleures manettes Nintendo Switch : quel modèle choisir en 2023 ?

Notre top 3 des meilleures manettes Nintendo Switch

8BitDo Bluetooth SN30 Pro, la meilleure manette pour le retrogaming 36.99€ Voir 39.99€ Voir 39.99€ Voir 61.57€ Voir Hori Split Pad Pro, les meilleurs Joy Cons pour plus de confort 39.99€ Voir 39.99€ Voir 39.99€ Voir 58.78€ Voir Nintendo Manette Switch Pro, le meilleur modèle pour jouer solo 59.89€ Voir 45.99€ Voir 59.90€ Voir 59.95€ Voir 64.99€ Voir 69.85€ Voir 69.99€ Voir 70.99€ Voir 73.32€ Voir 77.54€ Voir Plus d'offres

Pratique et conviviale, la Nintendo Switch est une console très populaire. Le géant nippon du jeu vidéo peut en plus compter sur de très nombreuses licences exclusives comme Mario, Zelda et Pokémon, qui continuent de battre des records de vente. Les joueurs passionnés de retrogaming peuvent également jouer à d’anciens titres, comme ceux issus de la NES ou de la Nintendo 64.

Ces classiques sont jouables sur Switch, et vous auriez peut-être envie d’avoir une manette adaptée à vos besoins et à vos envies. Modèle rétro ou moderne, nous vous proposons un guide des meilleurs produits à utiliser avec votre console portable. Voici les meilleures manettes à choisir en 2023.

À lire aussi : les meilleurs accessoires pour Nintendo Switch en 2023

Nintendo Manette Switch Pro, le meilleur modèle pour jouer solo

Nintendo Manette Switch Pro Le meilleur modèle pour jouer solo 59.89€ Voir l’offre

45.99€ Voir l’offre

59.90€ Voir l’offre

59.95€ Voir l’offre

64.99€ Voir l’offre

69.85€ Voir l’offre

69.99€ Voir l’offre

70.99€ Voir l’offre

73.32€ Voir l’offre

77.54€ Voir l’offre On aime Sobre

Sobre Qualité de fabrication

Qualité de fabrication Autonomie

Autonomie Toutes les fonctionnalités prises en charge On n’aime pas Prix

Prix Absence de gâchettes analogiques

Dans l’optique où vous faites de longues sessions gaming en solo, vous aurez besoin d’un modèle confortable avec une bonne prise en main. La firme japonaise a vite compris que sa console manquait d’une manette officielle, c’est pourquoi elle a commercialisé la Switch Pro. Il s’agit d’un produit robuste, sobre et de bonne facture. Vous serez assuré d’une prise en charge totale des différentes fonctionnalités que peut offrir la machine de jeux telles que les vibrations HD.

Ressemblant à s’y méprendre à la manette Xbox, elle possède deux joysticks, plus gros que ceux fournis dans la boîte officielle de la console, permettant une meilleure précision des mouvements et surtout un confort accru. Sa couleur noire lui confère un aspect sobre et épuré.

Des gâchettes officient à l’arrière du produit pour permettre une grande liberté de mouvements dans les divers titres vidéoludique que comptent la machine de jeux. Son autonomie est également satisfaisante puisqu’elle est capable de durer 40 heures avant de devoir l’alimenter à l’aide d’un câble USB type C fourni avec la manette.

Son prix peut toutefois vous rebuter puisque l’article est vendu à 59,99 euros, alors que le produit ne dispose pas de gâchettes analogiques. Ici, elles ne servent que de boutons supplémentaires.

8BitDo Bluetooth SN30 Pro+, la meilleure manette pour le retrogaming

8BitDo Bluetooth SN30 Pro+ La meilleure manette pour le retrogaming 41.99€ Voir l’offre

49.99€ Voir l’offre

49.99€ Voir l’offre

63.55€ Voir l’offre

63.77€ Voir l’offre On aime Design rétro

Design rétro Compatibilité étendue

Compatibilité étendue Prise en main améliorée grâce aux poignées

Prise en main améliorée grâce aux poignées Gâchettes analogiques, rare sur Switch pour le souligner

Gâchettes analogiques, rare sur Switch pour le souligner Filaire mais aussi bluetooth On n’aime pas Gâchettes molles

Si l’envie vous prend de vous adonner à un titre ancien qui a fait la gloire de Nintendo, alors la 8BitDo SN30 Pro+ est le choix le plus pertinent. Le design est largement inspiré de la manette de la Super Nintendo, commercialisée en 1990.

Toutefois, elle embarque à l’intérieur des technologies modernes comme une connectivité étendue grâce au Bluetooth, permettant de se connecter à un large éventail d’appareils. Pratique si vous souhaitez l’utiliser avec votre smartphone ou votre tablette. Elle dispose également d’une batterie rechargeable grâce à un câble USB type C.

Compacte en ayant une prise en main agréable grâce à ses joysticks symétriques, elle dispose en prime de poignées, améliorant la prise en main. Celles-ci intègrent des gâchettes analogiques, qui manquent cruellement à la plupart des manettes du constructeur nippon. Si vous jouez à des jeux de tir ou jeux de courses, ils sera plus facile de doser l’accélérateur, et vous rendra plus précis sur les FPS.

À lire aussi : meilleures manettes de jeu pour smartphones en 2023

PowerA NSW, l’alternative pas chère

PowerA NSW L'alternative pas chère 19.98€ Voir l’offre

19.79€ Voir l’offre

19.99€ Voir l’offre

19.99€ Voir l’offre On aime Différents coloris

Différents coloris Bonne prise en main

Bonne prise en main Légère On n’aime pas Pas de vibrations

Pas de vibrations Pas de Gyroscope

Pas de Gyroscope Pas de NFC

Si vous souhaitez dépenser le moins possible tout en ayant un produit parfaitement fonctionnel, vous pouvez vous diriger vers la PowerA NSW. Elle fait l’essentiel : servir de manette pour jouer. Elle ne dispose d’aucune technologie notable.

Pas de connectivité Bluetooth, pas de vibrations, pas de gyroscope, ni de NFC. Il ne sera donc pas possible de tirer pleinement parti des fonctionnalités que peuvent offrir de nombreux titres vidéoludique. En revanche, elle dispose d’une excellente prise en mains, et puisqu’elle est dépourvue de tout élément superflu, reste légère.

Il est tout à fait possible de s’en servir comme manette de secours, ou alors de la réserver à un joueur invité. Son tarif agressif d’un peu plus de 30 € en fait un produit de choix pour les joueurs cherchant à faire des économies.

Joy-Con, les joysticks classiques de Nintendo

Nintendo Switch Joy-Con Les joysticks classiques de Nintendo 64.90€ Voir l’offre

55€ Voir l’offre

64.90€ Voir l’offre

64.90€ Voir l’offre

69.99€ Voir l’offre

72.89€ Voir l’offre

84.97€ Voir l’offre

87.33€ Voir l’offre On aime Convivialité du produit

Convivialité du produit Léger

Léger Plusieurs possibilités d'utilisation On n’aime pas Produit qui souffre beaucoup du "joystick drift"

Produit qui souffre beaucoup du "joystick drift" Pas de câble de recharge fourni

Pas de câble de recharge fourni Incompatibles avec d'autres plateformes

Si vous ne souhaitez pas sortir des sentiers battus, alors les Nintendo Joy-Con vous conviendront parfaitement. Ce sont les joysticks classiques conçus par Nintendo et se révèlent fonctionnels, sans non plus proposer des fonctionnalités intéressantes. Ils font l’essentiel mais sans plus. Sa grande force est sa possibilité d’être utilisée autant en mode portable que quand la console est branchée à la TV grâce à son dock. De plus, ils peuvent être utilisés séparément pour profiter des jeux multijoueur en local, ce qui fait d’ailleurs la plus grande force de cette console : la convivialité.

Toutefois, cette manette souffre de nombreux défauts. Déjà, elle n’est compatible qu’avec la Nintendo Switch. Elle ne fonctionne littéralement sur aucun autre support. Ensuite, ses joysticks souffrent du phénomène de “drift”, qui est l’un des pires ennemis des joueurs toutes plateformes confondues. Ce défaut provoque des actions involontaires de votre sujet sur le jeu vidéo causé par une usure prononcée (et trop rapide) des joysticks. Enfin, l’absence de câble rend la recharge délicate et il faudra se fournir vers un revendeur de votre choix.

Hori Split Pad Pro, pour un confort optimal

Hori Split Pad Pro Pour un confort optimal 39.99€ Voir l’offre

39.99€ Voir l’offre

39.99€ Voir l’offre

58.78€ Voir l’offre On aime Joysticks plus gros

Joysticks plus gros Tarif abordable

Tarif abordable Dimensions d'une vraie manette On n’aime pas Pas de vibrations

Pas de vibrations Pas de gyroscope

Pas de gyroscope Pas de NFC

Pas de NFC Certains jeux sont injouables

Les joueurs de Switch le savent, les joy con de base livrés avec la console fatiguent vite les doigts. Des crampes peuvent apparaître après une longue session de jeu. Leur petite taille rend également les mouvements moins précis. C’est pourquoi le Hori Split Pad Pro est arrivé sur le marché. Son argument de vente : le confort. Avec des joysticks plus gros, le produit en lui même s’approche bien plus des dimensions d’une vraie manette.

Toutefois, il est bon de préciser que de nombreuses fonctionnalités sont absentes. Il s’agit d’un parti pris du constructeur qui mise tout sur le confort et la précision des mouvements, au détriment des vibrations, du gyroscope et du NFC. Défaut supplémentaire, certains jeux sont tout bonnement injouables avec ce produit.

Cela permet néanmoins au fabricant d’afficher un tarif plus abordable : 49,99 euros. Si vous en avez marre des joysticks de base, alors le Hori Split Pad Pro est fait pour vous.

8BitDo Arcade Stick, le meilleur choix pour de l’arcade

8BitDo Arcade Stick Le meilleur choix pour de l'arcade 79.98€ Voir l’offre

87.29€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

109.26€ Voir l’offre

112.89€ Voir l’offre On aime Robustesse

Robustesse Connexion sans-fil 2,4 GHz

Connexion sans-fil 2,4 GHz Design retro On n’aime pas Prix très élevé pour un "simple" joystick

Terminons ce guide avec le 8BitDo Arcade Stick, qui est sans doute le meilleur produit pour s’adonner aux jeux de combat et aux jeux arcades. Avec un style résolument retro, il embarque toutefois des technologies modernes pour se mettre au goût du jour comme la connexion sans-fil 2,4 GHz pour une latence sensiblement réduite.

Mais le petit fabricant 8BitDo spécialisé dans des produits rétro n’oublie pas l’essentiel de ce joystick. Il est lourd, ce qui est tout à fait normal puisque prévu pour être posé sur une table, mais est compact. Tous les boutons nécessaires y sont présents et le mappage des touches est personnalisable.

Pour accentuer l’effet retro, il est possible de connecter le pad directement sur la console grâce à un câble USB type C. C’est le produit parfait pour jouer à Mortal Kombat, Dragon Ball Fighter Z ou encore à Super Smash Bros. On regrettera néanmoins un prix très élevé : quasiment 100 €.

À lire aussi : où acheter la Nintendo Switch au meilleur prix ?

🧐 Est-ce que toutes les manettes sont compatibles avec la Nintendo Switch ?

De nombreuses manettes vendues sur les différents sites peuvent ne pas être compatibles avec la console en question. En revanche, tous les produits mentionnés dans cet article le sont, avec toutefois certaines incompatibilités à cause de fonctionnalités absentes comme les vibrations et le gyroscope. Ces défauts sont mentionnés sous chaque article. Par exemple, la PowerA NSW ne dispose pas de technologies embarquées. Néanmoins, le produit mentionné est parfaitement utilisable avec la Switch.

🤔 Qu’est-ce que les vibrations HD ?

Comme à peu près toutes les manettes basiques fournies avec une console de jeux (que ce soit PS5, Xbox Series X|S ou Nintendo Switch), il y a des vibrations. Celles-ci sont censées simuler des situations en direct du titre vidéoludique auquel vous jouez actuellement, comme les dérapages ou des explosions. Les vibrations HD sont censées reproduire davantage de sensations. Elles simulent sous les doigts des joueurs la dureté, les glissements et la rugosité.

HD Rumble de son nom anglophone, cette technologie permet de tirer pleinement parti des titres vidéoludiques comme les jeux de combat, de courses, et les FPS pour une meilleure immersion.

🕵️‍♂️ Qu’est-ce que le gyroscope ?

Le gyroscope n’est pas nouveau dans le domaine du gaming, puisque la firme nipponne l’utilisait déjà sur ses manettes de Wii. La DualShock 3 de la PlayStation 3 l’intégrait également. Cette technologie permet de suivre le mouvement de la manette afin d’exécuter des actions, ou de déplacer un pointeur. Elle réagit également à l’inclinaison de l’appareil pour exécuter des actions. Les studios peuvent en tirer parti afin de développer leurs jeux vidéo.

À lire aussi : tout savoir sur la futur Nintendo Switch 2