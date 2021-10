L’iPad Air OLED n’arrivera pas en 2022, Apple mise tout sur le mini-LED

Avant d’utiliser des dalles OLED sur ses iPad, Apple compte bien profiter le plus longtemps possible du mini-LED. Il faudra attendre au moins 2023 pour espérer voir le géant américain s’aligner sur son concurrent principal sur le marché des tablettes : Samsung.

Crédit : Apple

Alors que de précédents rapports indiquaient qu’Apple allait dévoiler le premier iPad OLED en 2022, l’analyste Ming-Chi Kuo a rejeté cette hypothèse en déclarant que le premier iPad qui utilisera cette technologie, vraisemblablement un iPad Air, n’arrivera pas l’année prochaine.

Cela corrobore les informations du cabinet Display Supply Chain Consultants, qui prédit également qu’Apple ne sortira un iPad OLED qu’en 2023. Selon Ming-Chi Kuo, Apple aurait pris la décision de conserver les écrans LCD sur ses iPad pour des raisons marketing et techniques. Pourtant, cette technologie d’affichage offre une meilleure qualité d’image et des noirs plus profonds. Les dalles OLED ne sont pas non plus sujettes au blooming. Comme elles n’utilisent pas de rétroéclairage, elles permettent également de réduire le poids de la tablette, mais aussi son épaisseur.

Pourquoi Apple ne sortira aucun iPad OLED en 2022 ?

D’après les informations de Kuo, après avoir dévoilé le premier iPad Pro 12,9 pouces avec un écran mini-LED en début d’année, Apple compterait à présent introduire la technologie mini-LED sur l’iPad Pro 11 pouces en 2022.

Selon Kuo, introduire la même année un iPad Air OLED aurait été une grosse erreur pour Apple. En effet, la tablette plus abordable aurait utilisé une technologie d’affichage plus avancée que l’iPad Pro, ce qui aurait probablement conduit à de mauvaises ventes pour les tablettes haut de gamme.

Apple devrait donc équiper tous ses prochains iPad Pro en 2022 de la technologie mini-LED, et l’iPad Air conservera l’année prochaine la même dalle LCD classique que le modèle de cette année. D’ici là, le géant américain devrait utiliser des écrans mini-LED sur ses prochains MacBook Pro M1X qui arriveront d’ici la fin de l’année, ainsi que sur le MacBook Air M2 coloré qui arrivera l’année prochaine.

Source : MacRumors