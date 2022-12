L’iPhone 14 prévient (par erreur) les secours, lorsque vous skiez trop vite

Chaque jour, ce sont 4 à 5 appels qui occuperaient inutilement les lignes, déjà très engorgées, des secours de certaines stations de ski américaines. Des alertes inutiles qui, en plus de faire perdre un temps précieux aux équipes de secouristes, occupent les lignes téléphoniques destinées aux vraies urgences. Des problèmes similaires avaient déjà été repérés quand les propriétaires d’un iPhone 14 étaient montés dans des montagnes russes. L’appareil avait, là encore, cru détecter un accident de voiture et avait prévenu, inutilement les secours.

L’iPhone 14 appelle les secours si vous skiez trop vite © Pixabay

Pour rappel, ce système introduit sur les iPhones 14 et les Apple Watch série 8 fonctionne grâce à différentes technologies combinées et intégrées aux appareils. Un gyroscope ainsi qu’un accéléromètre permettent tout d’abord de mesurer les variations de vitesse subies par les utilisateurs. Le GPS et le micro intégré au téléphone servent également à transmettre des informations précieuses sur le contexte de chaque situation. Les systèmes de l’iPhone peuvent ainsi interpréter, grâce au bruit du moteur, de la route ou de la position ; si les vitesses mesurées sont cohérentes ou non. Si l’appareil détecte un mouvement étrange, une alarme sonnera et l’utilisateur aura 20 secondes pour réagir. Si ce dernier n’arrête pas la procédure, un appel sera automatiquement lancé aux secours et les coordonnées GPS du téléphone seront transmises à ces derniers.

Une fonctionnalité à perfectionner mais qui a déjà fait ses preuves

Si ce système reste à perfectionner pour éviter les alertes inutiles, il a déjà fait ses preuves dans différentes situations. Il y a une dizaine de jour, après que deux garçons soient tombés d’une falaise en voiture, leur iPhone 14 a envoyé directement aux secours leurs coordonnées GPS. Quelques minutes plus tard, un hélicoptère, dépêché en urgence, a pu les secourir. Alors qu’ils se trouvaient dans une zone sans couverture réseau c’est effectivement la détection des positions par satellite qui a permis à leur appareil de transmettre leurs coordonnées précises aux secours. Le conducteur de la voiture ainsi que son passager peuvent remercier leur téléphone portable qui leur a, ce jour-là, littéralement sauver la vie.

Source : bfmtv.com